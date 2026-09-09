Meghalt Hongkong vezetője

Tung Chee-hwa 89 éves korában, szerettei körében halt meg kedd este – számolt be róla a helyi sajtó. A volt hongkongi vezető munkatársai közleményükben úgy fogalmaztak, hogy Tung egész életében hazáját és népét szolgálta.

Tung Chee-hwa 1997-ben lett Hongkong első vezetője

Fotó: XINHUA / XINHUA

Tung 1937-ben született Sanghajban. Gépészmérnöki diplomáját a brit Liverpooli Egyetemen szerezte, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol csaknem egy évtizeden keresztül a General Electricnél dolgozott.

1969-ben Hongkongba költözött, és csatlakozott édesapja hajózási vállalatához, az Orient Overseashez, amelynek irányítását 1979-ben vette át – számolt be róla a BBC.

Tung Chee-hwa a brit fennhatóság megszűnése után került Hongkong élére

Politikai pályafutása 1992-ben kezdődött, amikor Chris Patten, Hongkong utolsó brit kormányzója kinevezte a végrehajtó tanács tagjává. Bár kevés politikai tapasztalattal rendelkezett, Peking támogatását élvezte, és őt választották a város első vezetőjének a kínai fennhatóság helyreállítása után.

Tung 1997. július 1-jén vette át Hongkong irányítását, amikor Nagy-Britannia több mint 150 év után visszaadta a területet Kínának.

Nem sokkal hivatalba lépése után kitört az ázsiai pénzügyi válság, amely jelentős hatással volt Hongkong gazdaságára és ingatlanpiacára. Kormányának emellett több súlyos közegészségügyi helyzettel is meg kellett küzdenie: 1997 és 2002 között madárinfluenza-járványok jelentettek problémát, 2003-ban pedig a SARS-járvány érte el a várost.

Tung második hivatali idejének egyik legnagyobb politikai válsága 2003 júliusában alakult ki. Mintegy félmillió ember vonult utcára egy tervezett nemzetbiztonsági törvény ellen, amelytől a tiltakozók a polgári szabadságjogok korlátozását tartották.

A nagyszabású tiltakozás után a kormány visszavonta a törvényjavaslatot. Tung 2005 márciusában, második ciklusának lejárta előtt lemondott. Távozását hivatalosan romló egészségi állapotával indokolták, ugyanakkor már akkor felmerült, hogy Peking részéről is nyomás nehezedett rá.

Kína végül 2020-ban vezetett be nemzetbiztonsági törvényt Hongkongban. A kínai és hongkongi hatóságok szerint a jogszabály a stabilitás fenntartását szolgálja, bírálói szerint azonban jelentősen korlátozta a város politikai és polgári szabadságjogait.