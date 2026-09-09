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halálhír

Meghalt Hongkong vezetője

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Nyolcvankilenc éves korában meghalt Hongkong első vezetője, aki a brit fennhatóság megszűnése után vette át a város irányítását. Tung Chee-hwa hivatali idejét az ázsiai pénzügyi válság, súlyos járványok és nagyszabású kormányellenes tüntetések is meghatározták.
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halálhírgyászKína

Tung Chee-hwa 89 éves korában, szerettei körében halt meg kedd este – számolt be róla a helyi sajtó. A volt hongkongi vezető munkatársai közleményükben úgy fogalmaztak, hogy Tung egész életében hazáját és népét szolgálta.

Hongkong, Kína, brit fennhatóság, ázsiai pénzügyi válság, SARS-járvány, nemzetbiztonsági törvény, Chris Patten, Leung Chun-ying, Carrie Lam Tung Chee-hwa 1997-ben lett Hongkong első vezetője Fotó: XINHUA / XINHUA(260909) -- BEIJING, Sept. 9, 2026 (Xinhua) -- A file photo of Tung Chee-hwa. Former vice chairman of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference and former chief executive of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Tung Chee-hwa, died of illness at the age of 89 in Hong Kong at 9:57 p.m. Tuesday. (Xinhua) (Photo by Xinhua via AFP)
Tung Chee-hwa 1997-ben lett Hongkong első vezetője
Fotó: XINHUA / XINHUA

Tung 1937-ben született Sanghajban. Gépészmérnöki diplomáját a brit Liverpooli Egyetemen szerezte, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol csaknem egy évtizeden keresztül a General Electricnél dolgozott.

1969-ben Hongkongba költözött, és csatlakozott édesapja hajózási vállalatához, az Orient Overseashez, amelynek irányítását 1979-ben vette át – számolt be róla a BBC.

Tung Chee-hwa a brit fennhatóság megszűnése után került Hongkong élére

Politikai pályafutása 1992-ben kezdődött, amikor Chris Patten, Hongkong utolsó brit kormányzója kinevezte a végrehajtó tanács tagjává. Bár kevés politikai tapasztalattal rendelkezett, Peking támogatását élvezte, és őt választották a város első vezetőjének a kínai fennhatóság helyreállítása után.

Tung 1997. július 1-jén vette át Hongkong irányítását, amikor Nagy-Britannia több mint 150 év után visszaadta a területet Kínának.

Nem sokkal hivatalba lépése után kitört az ázsiai pénzügyi válság, amely jelentős hatással volt Hongkong gazdaságára és ingatlanpiacára. Kormányának emellett több súlyos közegészségügyi helyzettel is meg kellett küzdenie: 1997 és 2002 között madárinfluenza-járványok jelentettek problémát, 2003-ban pedig a SARS-járvány érte el a várost.

Tung második hivatali idejének egyik legnagyobb politikai válsága 2003 júliusában alakult ki. Mintegy félmillió ember vonult utcára egy tervezett nemzetbiztonsági törvény ellen, amelytől a tiltakozók a polgári szabadságjogok korlátozását tartották.

A nagyszabású tiltakozás után a kormány visszavonta a törvényjavaslatot. Tung 2005 márciusában, második ciklusának lejárta előtt lemondott. Távozását hivatalosan romló egészségi állapotával indokolták, ugyanakkor már akkor felmerült, hogy Peking részéről is nyomás nehezedett rá.

Kína végül 2020-ban vezetett be nemzetbiztonsági törvényt Hongkongban. A kínai és hongkongi hatóságok szerint a jogszabály a stabilitás fenntartását szolgálja, bírálói szerint azonban jelentősen korlátozta a város politikai és polgári szabadságjogait.

Tung Chee-hwa évek óta nem szerepelt a nyilvánosság előtt

Tung Chee-hwa legutóbb 2021 júliusában jelent meg nyilvánosan, a Kínai Kommunista Párt megalapításának századik évfordulója alkalmából rendezett eseményen. A beszámolók szerint néhány hónappal később szívműtéten esett át.

Felesége és három gyermeke gyászolja. Hongkong korábbi vezetői közül Leung Chun-ying jóindulatú vezetőként méltatta, Carrie Lam pedig úgy fogalmazott, hogy Tung vezetése történelmi jelentőségű, hosszú távú eredményeket hozott.

A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua ismert hazafinak, kiemelkedő társadalmi szereplőnek és a Kínai Kommunista Párt közeli barátjának nevezte. Tung négy cikluson keresztül a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület, az ország legfőbb politikai tanácsadó szervezetének egyik alelnöke is volt.

 

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