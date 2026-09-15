Halálba zuhant egy 27 éves túrázó a tiroli hegyekben

Életét vesztette egy 27 éves német túrázó az ausztriai Stubaier-Alpokban. A szemtanúk szerint a férfi egy 2600 méter magasan fekvő hágónál elvesztette az egyensúlyát, majd lezuhant a meredek, sziklákkal tarkított hegyoldalon.
A frankfurti származású túrázó hétfőn reggel indult el a Starkenburger Hütte nevű menedékházból, ahol az előző éjszakát töltötte. Egy másik menedékházhoz tartott, útvonala pedig egy kijelölt magashegyi ösvényen vezetett.
Nem tért vissza a menedékházba a fiatal túrázó
Az osztrák rendőrség közlése szerint a baleset délelőtt történt a körülbelül 2600 méter magas Wildkopfscharte térségében. Szemtanúk látták, amint a túrázó az ösvény felett elveszti a biztos talajt a lába alól.
A 27 éves férfi egy rendkívül meredek, sziklákkal borított füves hegyoldalon zuhant le. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
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