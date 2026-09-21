Drámai fotót akartak, végül az életükért kellett megküzdeniük

A turisták szerdán ereszkedtek le a Tillamook megyében található Lost Boy Beachre, hogy látványos fényképeket készítsenek. A nehezen megközelíthető partszakaszhoz egy sziklás ösvényen és egy tengeri barlangon keresztül lehet eljutni.

Ágakból raktak ki SOS-jelet a parton rekedt turisták.

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az utolsó száraz földdarabon várták a segítséget a turisták

A kirándulók nem számoltak az érkező dagállyal, amely elzárta a visszavezető útvonalat. Mivel a területen nem volt térerő, egyikük műholdas kapcsolaton keresztül hívta a segélyhívót.

A mentők drónt küldtek a helyszínre, és az utolsó száraz területen találták meg a hideg, átázott turistákat.

A bajba jutott csoport tagjai előzőleg ágakból SOS-feliratot raktak ki a homokban.

A tűzoltók mentőmellényben, a hullámokon keresztül vezették ki mindhárom turistát az öbölből. Néhány zúzódást szenvedtek, de egyikük sem sérült meg súlyosan.