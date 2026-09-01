Meghalt az anya, aki a testével védte a lányát a pusztító háztűzben

Tűz ütött ki augusztus 22-én, szombaton egy kétszintes ikerházban Minnesotában. A kiérkező tűzoltók az épületből egy nőt és a négyéves kislányát menekítették ki, akik közül az anya nem sokkal később, a kórházban életét vesztette. Az elhunyt, a 38 éves Bonnie Pierce a családja szerint valódi hősként halt meg, miután korábban a saját testével védte a lányát a füsttől és a lángoktól.

A testével védte a lányát a tomboló háztűzben az anya / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A testével védte a lányát a tomboló háztűzben az anya

Jamie Smith tűzoltóparancsnok-helyettes a család engedélyével osztotta meg az elhunyt nő személyazonosságát, mialatt azt is elárulta, a négyéves kislány állapota továbbra is kritikus, ám lassanként javulást mutat.

Bonnie tizenéves lánya, aki fizikailag sértetlenül úszta meg a történteket, jelenleg igyekszik feldolgozni a lelki traumát

- tette hozzá Smith.

Bonnie Pierce testvére, Jenny McGovern úgy nyilatkozott, a nővére szundikált, amikor a tűz kitört. A nő és a 12 éves lánya ezután sietve elhagyták az épületet, ám az anya ekkor rájött, a kisebbik lánya nincs az idősebb gyermekével, ezért visszarohant érte. Egy tűzoltó később úgy talált rájuk, hogy Pierce a testével igyekezett megóvni a lányát a füsttől és a tűztől.

Bonnie a végsőkig védte a lányát, a legnagyobb áldozatot meghozva a megmentéséért

- jelentette ki a rokonság egyik tagja, Jessica Buol, aki egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik támogatást szerezni a gyászoló családnak.

A tűz keletkezésének okát jelenleg még vizsgálják - írja a People.