Mindenki otthonában megtalálható hétköznapi tárgy okozta tűzben vesztette el otthonát és háziállatait egy nő

Roberta Mander Maghouin egy pusztító háztűzben elvesztette szeretett háziállatait és vagyontárgyainak nagy részét is. A lángokban többek közt elégett több mint 6000 könyv is, amelyet a nő az évek során gyűjtött. Most arra kéri az embereket, hogy ne tartsák meg azt a hétköznapi tárgyat, amely valószínűleg sokaknál elfeledve hever valamelyik fiókban vagy szekrényben.
Mindössze 10 perc kellet, hogy minden a tűz martalékává váljon. A nő szeretné megakadályozni, hogy másoknak is hasonló megpróbáltatásokat kelljen átélnie.
A pusztító tüzet egy lítium akkumulátor „spontán lángra lobbanása” indította el.
A lítium akkumulátorok számtalan elektronikus kütyüt működtetnek, az elektromos kerékpároktól és elektromos autóktól kezdve a mobiltelefonokon, laptopokon át a rengeteg más dologig – írja a Mirror.
Biztonságosak-e akkor a lítium akkumulátorok?
A Brit Biztonsági Tanács szerint a lítium akkumulátorokat egyre inkább összefüggésbe hozzák a munkahelyeken és lakóépületekben keletkező súlyos tüzekkel, ezért elengedhetetlen a veszélyek megértése és a megfelelő ártalmatlanítási módszerek megértése a potenciálisan katasztrofális következmények megelőzése érdekében.
Roberta a Facebookon fotókat tett közzé a kiégett szobájáról, és ezt írta:
Néhány nappal ezelőtt egy lítium akkumulátor spontán kigyulladt. Kevesebb mint 10 perc alatt minden leégett. Közérdekű közlemény: a nem használt telefonokat és számítógépeket ártalmatlanítsuk/hasznosítsuk újra! Egyszerűen kigyulladhatnak az öregedéstől, nem kell bedugni őket a konnektorba.
Roberta és partnere nem voltak otthon, amikor a tűz kitört, így szerencsére ők maguk megúszták, bár tragikus módon a macskáik elpusztultak.
Úgy tudni, egy laptop okozta a tüzet.
A hozzászólásokban együttérzésüket és támogatásukat osztották meg a felhasználok, és többen aggodalmukat fejezték ki.
- Egy hozzászóló azt írta: „Van úgy két régi telefonom és számítógépem, amik nem működnek, és csak állnak a szekrényemben. Azt mondod, hogy tűzveszélyesek?”
- Egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott: „Nagyon sajnálom, hogy ez történt. Annyira ijesztő, mert legalább 10 régi telefonunk és néhány laptopunk van a szekrényben. Ki kell találnom, hogyan szabaduljak meg tőlük!”
- Egy harmadik pedig szintén aggodalmáról írt: „Hűha, fogalmam sem volt! Egyszerűen nem tudom, hogyan szabaduljak meg tőlük.”
De voltak olyanok is, aki hasonló tapasztalataikat osztották meg: „Velem is történt már ilyen 6 évvel ezelőtt” – írta egyikük, míg egy másik azt írta: „Sajnálom a veszteségedet. Van egy barátnőm Oregonban, aki szintén elvesztette az otthonát egy garázsban lévő akkumulátor miatt.”
Hogyan kell biztonságosan ártalmatlanítani a lítium-ion akkumulátorokat?
A Brit Biztonsági Tanács szerint az ilyen esetek ritkák, de mindig fennállnak a kockázatok, és meghibásodás esetén komoly tűzveszélyt jelenthetnek.
„Biztonságos termékek, és számos európai szabványnak felelnek meg. Töltéskor azonban a lítium-ion cellák nagy mennyiségű energiát tárolnak, és különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre és a sérülésekre, például az áthatolásra és az összenyomódásra” – közölték
Ha egy akkumulátor lebomlik, felforrósodik, vagy rövidzárlatot szenved, hő és nyomás keletkezik benne.
Az akkumulátor meghibásodásának valószínűsíthető jelei közé tartozik a kidudorodás vagy duzzanat, amelyet néha más jelek is kísérnek, például a túl gyors kisülés és/vagy az akkumulátor forrósodása.
A lítium akkumulátor biztonságos ártalmatlanítása érdekében azt speciális újrahasznosító létesítményben vagy veszélyes hulladékkezelő szolgáltatáson keresztül kell leadni, mivel a hagyományos háztartási kukákba helyezése komoly tűzveszélyt jelent.
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