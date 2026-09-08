Mindenki otthonában megtalálható hétköznapi tárgy okozta tűzben vesztette el otthonát és háziállatait egy nő

Roberta Mander Maghouin egy pusztító háztűzben elvesztette szeretett háziállatait és vagyontárgyainak nagy részét is. A lángokban többek közt elégett több mint 6000 könyv is, amelyet a nő az évek során gyűjtött. Most arra kéri az embereket, hogy ne tartsák meg azt a hétköznapi tárgyat, amely valószínűleg sokaknál elfeledve hever valamelyik fiókban vagy szekrényben.

A tűz pillanatok alatt elpusztított mindent

Fotó: Facebook/Roberta Mander Maghouin

Mindössze 10 perc kellet, hogy minden a tűz martalékává váljon. A nő szeretné megakadályozni, hogy másoknak is hasonló megpróbáltatásokat kelljen átélnie.

A pusztító tüzet egy lítium akkumulátor „spontán lángra lobbanása” indította el.

A lítium akkumulátorok számtalan elektronikus kütyüt működtetnek, az elektromos kerékpároktól és elektromos autóktól kezdve a mobiltelefonokon, laptopokon át a rengeteg más dologig – írja a Mirror.

Biztonságosak-e akkor a lítium akkumulátorok?

A Brit Biztonsági Tanács szerint a lítium akkumulátorokat egyre inkább összefüggésbe hozzák a munkahelyeken és lakóépületekben keletkező súlyos tüzekkel, ezért elengedhetetlen a veszélyek megértése és a megfelelő ártalmatlanítási módszerek megértése a potenciálisan katasztrofális következmények megelőzése érdekében.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Roberta a Facebookon fotókat tett közzé a kiégett szobájáról, és ezt írta:

Néhány nappal ezelőtt egy lítium akkumulátor spontán kigyulladt. Kevesebb mint 10 perc alatt minden leégett. Közérdekű közlemény: a nem használt telefonokat és számítógépeket ártalmatlanítsuk/hasznosítsuk újra! Egyszerűen kigyulladhatnak az öregedéstől, nem kell bedugni őket a konnektorba.

Roberta és partnere nem voltak otthon, amikor a tűz kitört, így szerencsére ők maguk megúszták, bár tragikus módon a macskáik elpusztultak.

Úgy tudni, egy laptop okozta a tüzet.

A hozzászólásokban együttérzésüket és támogatásukat osztották meg a felhasználok, és többen aggodalmukat fejezték ki.

Egy hozzászóló azt írta: „Van úgy két régi telefonom és számítógépem, amik nem működnek, és csak állnak a szekrényemben. Azt mondod, hogy tűzveszélyesek?”

Egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott: „Nagyon sajnálom, hogy ez történt. Annyira ijesztő, mert legalább 10 régi telefonunk és néhány laptopunk van a szekrényben. Ki kell találnom, hogyan szabaduljak meg tőlük!”

Egy harmadik pedig szintén aggodalmáról írt: „Hűha, fogalmam sem volt! Egyszerűen nem tudom, hogyan szabaduljak meg tőlük.”

De voltak olyanok is, aki hasonló tapasztalataikat osztották meg: „Velem is történt már ilyen 6 évvel ezelőtt” – írta egyikük, míg egy másik azt írta: „Sajnálom a veszteségedet. Van egy barátnőm Oregonban, aki szintén elvesztette az otthonát egy garázsban lévő akkumulátor miatt.”