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tűz

Ötezer hektáron égett a tűz a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, így áll most az oltás

10 perce
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Az eddigi becslések szerint mintegy ötezer hektárt érintettek a lángok a Brac szigetén. A tűz szeptember 10-én keletkezett Lozisca térségében, majd a rendkívül száraz növényzet és az erős szél miatt gyorsan továbbterjedt. A hétvégén több települést és turisztikai létesítményt is veszélyeztetett, több száz embert vittek biztonságos helyre. A legfrissebb hírek szerint azonban mostanra ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brac szigetén napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltóegységek visszavonását.
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tűztűzoltóegységbrac szigetHorvátország

Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brac szigetén napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltóegységek visszavonását. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy ötezer hektárt érintettek. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok az N1 televíziónak nyilatkozott arról, hogy egységeiknek sikerült ellenőrzésük alá vonni a tüzet. Hozzátette: ha a délelőtti szél sem okoz gondot, megkezdhetik az erők egy részének visszavonását is.

tűz, This photograph shows burnt cars on a road after a wildfire near the town Omis, some 30 kilometres south of Split, on August 14, 2026. Croatian firefighters battled overnight with "one of the worst" wildfires in the country's history, authorities said on August 14, 2026, as flames engulfed homes and injured 19 people on the coast. Hundreds were forced to evacuate from villages near the town of Omis as the fire, which had begun in a settlement of Lokva Rogoznica, ripped through the surrounding hills. (Photo by MIROSLAV LELAS / AFP)
Kiégett autók Horvátországban az augusztusi tüzek után - Illusztrácó - Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Ellenőrzés alá került a Brac szigetén pusztító tűz

Ivan Kovacevic, Split-Dalmácia megye tűzoltóparancsnoka szerint a tűz rendkívül nagy területen pusztított, a tűzfront hossza 35-40 kilométer lehet.

A tűzoltóság közlése szerint hétfőre virradó éjszaka már nem voltak nagyobb lángok, a kisebb fellobbanásokat pedig gyorsan eloltották. Az éjszaka 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozott a helyszínen.

A vasárnapi becslések szerint mintegy ötezer hektár erdő, bozótos és aljnövényzet égett le. Tucakovic szerint az idei nagyobb horvátországi tüzek közül a braci érintette a legnagyobb területet.

A tűz szeptember 10-én keletkezett Lozisca térségében, majd a rendkívül száraz növényzet és az erős szél miatt gyorsan továbbterjedt. A hétvégén több települést és turisztikai létesítményt is veszélyeztetett, több száz embert vittek biztonságos helyre.

Supetarban 45 külföldi turistát helyeztek el a sportcsarnokban, többségük magyar volt. A Külügyminisztérium az MTI-vel közölte: egy 40 fős magyar csoportot Milnából evakuáltak, tagjai biztonságban vannak, ellátásuk biztosított, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. A tárcának magyar sérültről nincs tudomása.

Tomo Medved miniszterelnök-helyettes vasárnap este azt mondta:

a tűzben ketten megsérültek, az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint egyikük sincs életveszélyben.

A vasárnap Milnában tartott válságstábülésen a megelőzés erősítését sürgették. A résztvevők szerint rendszeresebben kell megtisztítani a települések körüli benőtt területeket, valamint új tűzvédelmi nyiladékokra és utakra van szükség, hogy a tűzoltók könnyebben megközelíthessék a veszélyeztetett területeket.

Tonci Glavina turisztikai miniszter közölte: felmérik a szálláshelyekben és vendéglátóhelyekben keletkezett károkat, és támogatást készítenek elő az érintett vállalkozásoknak. Több szolgáltató számára a tűz gyakorlatilag lezárta az idei turistaszezont - írja az MTI.

 

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