Ötezer hektáron égett a tűz a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, így áll most az oltás

Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brac szigetén napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltóegységek visszavonását. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy ötezer hektárt érintettek. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok az N1 televíziónak nyilatkozott arról, hogy egységeiknek sikerült ellenőrzésük alá vonni a tüzet. Hozzátette: ha a délelőtti szél sem okoz gondot, megkezdhetik az erők egy részének visszavonását is.

Kiégett autók Horvátországban az augusztusi tüzek után - Illusztrácó - Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

Ellenőrzés alá került a Brac szigetén pusztító tűz

Ivan Kovacevic, Split-Dalmácia megye tűzoltóparancsnoka szerint a tűz rendkívül nagy területen pusztított, a tűzfront hossza 35-40 kilométer lehet.

A tűzoltóság közlése szerint hétfőre virradó éjszaka már nem voltak nagyobb lángok, a kisebb fellobbanásokat pedig gyorsan eloltották. Az éjszaka 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozott a helyszínen.

A vasárnapi becslések szerint mintegy ötezer hektár erdő, bozótos és aljnövényzet égett le. Tucakovic szerint az idei nagyobb horvátországi tüzek közül a braci érintette a legnagyobb területet.

A tűz szeptember 10-én keletkezett Lozisca térségében, majd a rendkívül száraz növényzet és az erős szél miatt gyorsan továbbterjedt. A hétvégén több települést és turisztikai létesítményt is veszélyeztetett, több száz embert vittek biztonságos helyre.

Supetarban 45 külföldi turistát helyeztek el a sportcsarnokban, többségük magyar volt. A Külügyminisztérium az MTI-vel közölte: egy 40 fős magyar csoportot Milnából evakuáltak, tagjai biztonságban vannak, ellátásuk biztosított, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. A tárcának magyar sérültről nincs tudomása.

Tomo Medved miniszterelnök-helyettes vasárnap este azt mondta:

a tűzben ketten megsérültek, az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint egyikük sincs életveszélyben.

A vasárnap Milnában tartott válságstábülésen a megelőzés erősítését sürgették. A résztvevők szerint rendszeresebben kell megtisztítani a települések körüli benőtt területeket, valamint új tűzvédelmi nyiladékokra és utakra van szükség, hogy a tűzoltók könnyebben megközelíthessék a veszélyeztetett területeket.