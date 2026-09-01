Emberekkel teli jacht gyulladt ki Olaszországban, elképesztő gyorsasággal terjedt a tűz – videó

Lángok csaptak fel egy jachton Olaszország partjainál, Jesolóban. A tűzeset helyi hírek szerint augusztus 31-én este történt, a lángok nem sokkal este hat után csaptak fel, majd ijesztő gyorsasággal irányíthatatlanná váltak. A fedélzeten lévők kétségbeesve integettek és kiabáltak segítségért a hajó orránál állva. Walter Bisiol pedig, aki épp Horváthországból tartott hazafelé párjával, egy másik házaspárral és két gyermekkel, azonnal a segítségükre rohant. A lehető legközelebb manőverezte saját hajóját a lángoló jacthoz, majd elkezdte kimenteni a fedélzeten ragadt tíz embert, miközben egy tűzoltókészüléket is átdobott számukra.

Hatalmas füst, kétségbeesés: tűz ütött ki egy jachton Olaszországban. Fotó: unsplash.com

A tüzet távolról is látni lehetett, miután hatalmas füstfelhők emelkedtek a hajó fölé. Walter a mentés során rádión értesítette a kikötőkapitányságot, akik riasztották a hatóságokat. Tűzoltók, tűzoltóhelikopterek lepték el a helyszínt, a mentés során személyi sérülés nem keletkezz. A jachtot a lángok teljesen megsemmisítették, mígnem el is süllyedt. A hajóból szivárgó dízel üzemanyag miatt környezetszennyezés veszélye is fennáll, ennek megakadályozásán jelenleg is dolgoznak a tűzoltók és a hatóságok.

Tűz a jachton: nem tudni, mi okozta a lángokat

A hatóságok vizsgálatot indítottak a tűz okának feltárására, amely egyelőre ismeretlen. Az egyik feltételezés szerint egy rövidzárlat okozhatta a tüzet, amely ezt követően gyorsan átterjedhetett a jacht festésére és műanyag alkatrészeire, ami magyarázatot adhat a sűrű, fekete füstre is. A jacht a tűzesetkor 100 méterre volt a parttól, írja a Mirror.