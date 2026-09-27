Tűz ütött ki egy kollégiumban, 13 diákot menekítettek ki a tűzoltók az épületből

A lángok a 17-es számú kollégium ötödik emeletének egyik szobájában csaptak fel. A kolozsvári tűzoltóság több egységgel vonult a helyszínre, ahol a kiérkezésükkor a szobában található tárgyak égtek, és fennállt annak a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos helyiségekre.

Tűz ütött ki egy kolozsvári kollégiumban

Fotó: Facebook/Cluj24.ro

A mentéshez összesen öt tűzoltóautót, két magasból mentő járművet, egy SMURD intenzív terápiás egységet és három mentőegységet is mozgósítottak.

A tűz keletkezésekor körülbelül 200 diák tartózkodott a kollégiumban. Többségük még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az épületet, a mentőegységek azonban minden szobát átvizsgálták, hogy megbizonyosodjanak arról, senki sem maradt bent.

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Az épület átvizsgálása során 13 diákot találtak még, őket a tűzoltók kimenekítették, majd a SMURD és a megyei mentőszolgálat munkatársai valamennyiüket megvizsgálták.

Három diáknak oxigént is adtak, de egyiküknek sem volt szüksége kórházi ellátásra.

A tűzben súlyos személyi sérülés nem történt – írja a Maszol.

Jelentős anyagi kárt okozott a tűz a szobákban

A tűz az érintett szobákban jelentős anyagi károkat okozott. A lakóinak az eset után a 16-os számú kollégium földszintjén biztosítottak helyet.

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) közölte, hogy segítséget nyújt a károsult diákoknak. Azokat, akik a tűz idején nem tartózkodtak a 17-es bentlakásban, arra kérték, hogy ne menjenek az épülethez, hanem közvetlenül a 16-os kollégiumba menjenek.

A tűz keletkezésének pontos okát a hatóságok vizsgálják.

Év elején a szegedi egyetem kollégiumában is tűz volt

Februárban nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Szegedi Tudományegyetem egyik épületéhez, ahol a hatodik emeleten csaptak fel a lángok.