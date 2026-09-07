Felrobbant a tűzijáték Mexikóban: többen meghaltak és megsérültek

Pirotechnikai anyag robbant fel egy mexikói állam egyik városban egy védőszent ünnepén: a detonáció lerombolt egy falat, valamint tíz ember halálát okozta, további 64-et pedig megsebesített. A robbanás szombat este történt a Nuestra Señora de la Luz templom mellett Temascalcingóban, egy 66 ezer fős közép-mexikói településen. Úgy tudni, több százan gyűltek össze, hogy megnézzék a tűzijátékot a vallási fesztivál részeként, amikor a detonáció bekövetkezett.

Felrobbant tűzijáték okozott tragédiát Mexikóban / Fotó: RAMSES MERCADO / AFP

Felrobbant tűzijáték okozott tragédiát Mexikóban

A robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani: az ügyben mexikói állam főügyészsége indított vizsgálatot, mialatt egy helyi püspök azt nyilatkozta, két pap is van a sérültek között.

Mexikóban gyakoriak a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos robbanások, a tűzijátékokat ugyanis gyakran használják utcai ünnepségeken és vallási fesztiválokon. Közel négy évvel ezelőtt egy tűzijáték felrobbanása 17 embert sebesített meg Huejutla község egyik falujában, Hidalgo állam középső részén - írja a CNN.