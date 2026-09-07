Felrobbant a tűzijáték Mexikóban: többen meghaltak és megsérültek

Pirotechnikai anyag robbant fel egy mexikói állam egyik városban egy védőszent ünnepén: a detonáció lerombolt egy falat, valamint tíz ember halálát okozta, további 64-et pedig megsebesített. A robbanás szombat este történt a Nuestra Señora de la Luz templom mellett Temascalcingóban, egy 66 ezer fős közép-mexikói településen. Úgy tudni, több százan gyűltek össze, hogy megnézzék a tűzijátékot a vallási fesztivál részeként, amikor a detonáció bekövetkezett.
Felrobbant tűzijáték okozott tragédiát Mexikóban
A robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani: az ügyben mexikói állam főügyészsége indított vizsgálatot, mialatt egy helyi püspök azt nyilatkozta, két pap is van a sérültek között.
Mexikóban gyakoriak a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos robbanások, a tűzijátékokat ugyanis gyakran használják utcai ünnepségeken és vallási fesztiválokon. Közel négy évvel ezelőtt egy tűzijáték felrobbanása 17 embert sebesített meg Huejutla község egyik falujában, Hidalgo állam középső részén - írja a CNN.
Mindeközben Ernesto Justiniano bolíviai védelmi miniszter közlése szerint legalább 58 ember megsérült, amikor pénteken helyi idő szerint 14 óra 30 perc körül pirotechnikai eszközök robbantak fel egy tüzérezrednek otthont adó laktanyában. Rita Nebraska egészségügyi tisztviselő a helyi televíziónak azt mondta, hogy a La Paztól mintegy 30 kilométerre fekvő Viachában történt robbanásnak a feltételezések szerint 10–15 halálos áldozata is lehet.