Minden erejükkel küzdöttek a tűzoltók Londonban, 22 emeletes lakóház gyulladt ki

Mintegy 70 tűzoltót vezényeltek ki egy londoni toronyház 17. emeletén keletkezett tűzhöz. A londoni tűzoltóságot szombat hajnalban, 4:35-kor riasztották a London keleti részén található Poplar városrészben, a Blackwall Way egyik lakóépületéhez.

Fotó: unsplash.com

A tűzeset részletei

A tűzoltóság közlése szerint 10 tűzoltóautóval és körülbelül 70 tűzoltóval vonultak ki a 22 emeletes lakóépületben található lakáshoz. A tűz a 17. emeleten lévő egyik lakásban tört ki, és az ingatlan mintegy felét megrongálta. A lángokat 6:41-re sikerült megfékezni.

A londoni tűzoltóság közölte, hogy a 999-es segélyhívó központ munkatársai 4:35-kor fogadták a bejelentést, majd több környékbeli tűzoltóállomásról – többek között Poplar, Whitechapel, Plaistow, Stratford, Shadwell, East Ham, East Greenwich, Bethnal Green és Greenwich állomásairól – riasztották az egységeket.

A tűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják - írja a Sky News. A helyi hírek szerint összesen 50 ember hagyta el az épületet, és a lakásban lévő nő és gyermek is sértetlenül kijutott a tűzoltók érkezése előtt.

17th storey flat with woman and child in damaged by early morning fire in east London https://t.co/nVhWl2woMR pic.twitter.com/lblMKczWzZ — London Now (@london_now_news) September 12, 2026