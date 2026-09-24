Újabb UFO-aktákat tett közzé a Pentagon – féreglyukakat és rejtélyes sérüléseket is vizsgáltak

Újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon: a most közzétett 71 fájl között videók, hanganyagok és egy korábbi titkos katonai program dokumentumai is szerepelnek. Az iratokból kiderül, hogy a kutatók többek között féreglyukakkal, térhajtóművekkel, antigravitációval és ismeretlen eredetű légi rendszerekhez kapcsolt emberi sérülésekkel is foglalkoztak.

Új UFO-akták kerültek nyilvánosságra a Pentagontól

Fotó: freepik / AI generált / Magnific

Titkos katonai program vizsgálta a féreglyukakat és a térhajtóműveket

A mostani a Pentagon hatodik UAP- és UFO-dokumentumcsomagja. A 71 fájlból 67 a védelmi minisztériumtól, négy pedig coloradói rendvédelmi szervektől származik. A dokumentumok 1952 és 2025 között keletkeztek, többségükben továbbra is vannak kitakart részek.

A legérdekesebb UFO-akták az Advanced Aerospace Weapon System Applications Programhoz kapcsolódnak. A 2008-ban indított katonai program célja az volt, hogy évtizedekkel előre vizsgálja a lehetséges légi és űrtechnológiai fenyegetéseket.

A program keretében 37 tanulmány készült olyan témákról, mint a térhajtómű, a féreglyuk, az antigravitáció, a negatív tömegű meghajtás és a láthatatlansági technológia.

Rejtélyes emberi sérüléseket is elemeztek az UFO-aktákban

Az egyik, 2010-ben készült 38 oldalas tanulmány olyan sérüléseket vizsgált, amelyeket a kutatók rendellenes, fejlett légi rendszerekkel hoztak összefüggésbe.

A Pentagon ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a dokumentumok elsősorban referencia- és összefoglaló anyagok, ezért nem tekinthetők bizonyítéknak arra, hogy a bennük tárgyalt technológiák valóban működnek vagy igazoltak lennének – írja a CBS News.