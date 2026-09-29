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furcsa jelenség

Rejtélyes objektum jelent meg a SpaceX élő adásában – azonnal beindultak a találgatások

33 perce
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Már megint mi történik a SpaceX körül? A Starship újabb tesztrepülését élőben közvetítették, a felvételeken pedig sokan egy rejtélyes objektumot véltek felfedezni, így az UFO-találgatások és az összeesküvés-elméletek is azonnal beindultak.
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Különös jelenségre figyeltek fel a nézők a SpaceX Starship legutóbbi tesztrepülésének élő közvetítésében. Az UFO-nak nézett objektum halványkék fénycsíkként jelent meg az űrhajó mögött, és rövid idő alatt elárasztották az internetet a legkülönfélébb elméletek – írja a Daily Mail.

UFO
Az UFO-nak nézett objektum halványkék fénycsíkként jelent meg a SpaceX űrhajó mögött (illusztráció) Fotó: Unsplash

UFO jelent meg a SpaceX élő közvetítésében?

A furcsa jelenség körülbelül hét perc 55 másodperccel az indítás után tűnt fel. A felvételeken egy enyhén ívelt, halványkék sáv látható, amelynek egyik vége erősebben világított.

A közösségi médiában többen egyből földönkívüli űrhajót emlegettek. Egyesek szerint az objektum egy hatalmas „anyahajóra” hasonlított, mások azt találgatták, hogy esetleg a Nemzetközi Űrállomás kerülhetett a kamerák látóterébe. A felvételből azonban nem lehet megállapítani, milyen messze volt a Starship mögött a jelenség, így a mérete sem becsülhető meg.

Egyszerű magyarázat állhat a rejtélyes objektum mögött

Dean Scott szerint jóval hétköznapibb lehet a magyarázat. Úgy véli, a Super Heavy gyorsítórakéta leválása és visszatérési manővere során kibocsátott gázfelhő látszott a felvételen.

Egy korábbi képkockán már látható is egy halvány kékesfehér felhő a Föld peremén, ami ezt a magyarázatot erősítheti. A találgatások ennek ellenére folytatódtak. Sem a SpaceX, sem Elon Musk nem kommentálta a közvetítésben feltűnt objektumot.

 

 

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