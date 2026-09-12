Kitört az UFO-pánik Németországban? Egyre több az észlelés, ez áll a háttérben

Ragyogó gömbök és rejtélyes fények miatt érkezik egyre több bejelentés Németországban. Miközben a Pentagon nyilvánosságra hozott aktái miatt ismét fellángolt az UFO-król szóló vita, a Lützelbachban működő CENAP (földön kívüli jelenségeket és azonosítatlan repülő tárgyakat vizsgáló civil szervezet) már régóta próbál tudományos magyarázatot találni az észlelésekre.

Egyre több UFO-észlelés történik / Fotó: Pexels

Sokasodnak az UFO-bejelentések

A Különleges Égi Jelenségek Központi Kutatóhálózata (CENAP) olyan németországi központ, amelyhez azok fordulhatnak, akik tudományos magyarázatot keresnek arra, amit az égbolton láttak. A CENAP igazgatója, Hansjürgen Köhler szerint jelenleg soha nem látott mennyiségű bejelentés érkezik hozzájuk.

Naponta három-hat bejelentést kapunk. Kétségtelenül mi vagyunk a legelfoglaltabb ilyen bejelentőközpont a német nyelvterületen

– mondta.

2026 augusztusáig Köhler és csapata mintegy 14 ezer esetet vizsgált ki. Most, hogy a Pentagon nyilvánosságra hozta az úgynevezett UFO-aktákat, a téma ismét lendületet kapott, Köhler számára azonban ez nem újdonság.

Mi már amúgy is ismerjük az archívumokat, semmi olyasmi nem volt bennük, ami számomra új lett volna. A fiatalabb generáció számára azonban ez újdonság. Mi már csak ásítozunk, amikor a régi felvételeket látjuk.



Köhler szerint a hozzájuk érkező bejelentések mögött alapvetően egyetlen gondolat húzódik meg: „Állítólag távoli világok látogatói minden nap benéznek hozzánk, hogy megnézzék, mit csinálunk itt. Nem tagadom, hogy odakint létezhet élet. De tényleg el kellene hinnünk, hogy fejlett technológiával egész galaxisokon kelnek át, hogy eljussanak a mi kék bolygónkra, majd éppen itt, a sivatag felett zuhannak le?”

A CENAP kritikusai időnként azt róják fel a szervezetnek, hogy túl szkeptikusan értékeli az UFO-észleléseket. Támogatói viszont éppen ezt tartják az intézmény egyik legnagyobb erősségének: a CENAP tudományos szempontból próbálja osztályozni a megfigyeléseket, és különbséget tenni a valóban megmagyarázatlan jelenségek, valamint a félreértelmezések között - írja az euronews.com.