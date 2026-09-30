Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentette: elindult az ÁVH-figyelő– már két vezetőről lerántották a leplet

uganda

Nem mindennapi karrierváltás: híradóst koronáztak királlyá

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Többhetes vita előzte meg az új uralkodó kiválasztását Tooróban, miután az előző király augusztus végén, mindössze 34 évesen meghalt. Uganda öt kulturális királyságának egyikében végül Edward Rukidi Nyabongót koronázták meg, akit az országban eddig elsősorban televíziós híradósként ismertek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ugandakirályhíradóskoronázás

Edward Rukidi Nyabongót Tooro királyává koronázták Ugandában, ezzel ő lett az augusztus végén elhunyt Oyo Nyimba Kabamba Iguru utódja. A koronázási ceremónián Yoweri Museveni ugandai elnök is részt vett – számolt be róla a Focus.

Uganda, Edward Rukidi Nyabongo, Tooro, híradós, királlyá koronázták, ugandai királyság, trónutódlás, Oyo király, Yoweri Museveni , Yoweri Museveni ugandai elnök a Tooro Királyság hagyományos ünnepi fejfedőjében egy 2010-es koronázási ceremónián
Yoweri Museveni ugandai elnök a Tooro Királyság hagyományos ünnepi fejfedőjében egy 2010-es koronázási ceremónián
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Oyo Nyimba Kabamba Iguru az Egyesült Államokban hunyt el 34 éves korában, daganatos betegség következtében. Halála után azonban nem volt egyértelmű, ki foglalhatja el a trónt, az utódlás kérdése pedig komoly vitát váltott ki a királyi családon belül.

A Babiito-klán képviselői Edward Rukidi Nyabongót nevezték meg új uralkodóként. Az elhunyt király édesanyja ugyanakkor azt állította, hogy Oyo végrendeletében saját fiát jelölte meg utódjául.

Oyo hivatalosan nem volt házas, édesanyja szerint azonban van egy fia, aki az Egyesült Államokban él. A gyermek a trónutódlás körül kialakult vita miatt nem utazott nagyanyjával és nagynénjeivel Ugandába a király temetésére.

Nyabongo nem volt az egyetlen, akinek neve felmerült a trón lehetséges várományosaként. A jelöltek között egy Londonban élő amatőr labdarúgókapus is szerepelt.

Öt hagyományos királyság működik Ugandában

Tooro egyike Uganda öt kulturális királyságának. Ezek uralkodói nem töltenek be politikai tisztséget, szerepük elsősorban kulturális és hagyományőrző jellegű.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!