Nem mindennapi karrierváltás: híradóst koronáztak királlyá

Edward Rukidi Nyabongót Tooro királyává koronázták Ugandában, ezzel ő lett az augusztus végén elhunyt Oyo Nyimba Kabamba Iguru utódja. A koronázási ceremónián Yoweri Museveni ugandai elnök is részt vett – számolt be róla a Focus.

Yoweri Museveni ugandai elnök a Tooro Királyság hagyományos ünnepi fejfedőjében egy 2010-es koronázási ceremónián

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Oyo Nyimba Kabamba Iguru az Egyesült Államokban hunyt el 34 éves korában, daganatos betegség következtében. Halála után azonban nem volt egyértelmű, ki foglalhatja el a trónt, az utódlás kérdése pedig komoly vitát váltott ki a királyi családon belül.

A Babiito-klán képviselői Edward Rukidi Nyabongót nevezték meg új uralkodóként. Az elhunyt király édesanyja ugyanakkor azt állította, hogy Oyo végrendeletében saját fiát jelölte meg utódjául.

Oyo hivatalosan nem volt házas, édesanyja szerint azonban van egy fia, aki az Egyesült Államokban él. A gyermek a trónutódlás körül kialakult vita miatt nem utazott nagyanyjával és nagynénjeivel Ugandába a király temetésére.

Nyabongo nem volt az egyetlen, akinek neve felmerült a trón lehetséges várományosaként. A jelöltek között egy Londonban élő amatőr labdarúgókapus is szerepelt.