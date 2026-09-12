Be akart lógni a fesztiválra egy streamer, egy ujja bánta a vakmerő akciót - videó

Adalton Rodrigues, ismertebb nevén Lodk, a Rio de Janeiró-i Rock in Rio fesztiválról közvetített, amikor úgy döntött, megpróbál bejutni a rendezvényre egy lezárt területen keresztül. A 31 éves brazil streamernek volt érvényes belépője, mégis egy biztonsági rést akart felfedezni a fesztiválon, hogy abból tartalmat készítsen – írja a Dexerto.

Volt jegye a fesztiválra, mégis kerítést mászott – az ujjával fizetett érte

Fotó: Képernyőfotó

Előbb körbejárta a fesztivál területét, majd egy kerítésnél kötött ki. Állítólag még azt is fontolgatta, hogy kenut bérel, hogy más útvonalon jusson be, végül azonban a kerítés megmászása mellett döntött.

Beleakadt a gyűrűje, az ujját már nem tudták megmenteni

A mutatvány közben a jobb kezén viselt gyűrű beleakadt a kerítésbe. Lodk átjutott a túloldalra, de közben súlyosan megsérült a gyűrűsujja. Azt mondta, először fel sem fogta, mi történt, barátja hívta fel a figyelmét arra, hogy az ujja még mindig a kerítésben lóg.

A kórházban az orvosok megállapították, hogy az ujjat nem lehet visszavarrni, ezért amputálták, hogy megelőzzék a fertőzést.

Ránéztem a kezemre, és csak a csontot láttam, mert a teljes ujjam nem szakadt le, de a bőr lejött róla

– idézte fel a streamer, aki szerint a fájdalmat csak akkor érezte igazán, amikor a kórházban megtisztították a sebet.

Megbánta a mutatványt

Lodk azóta már megbánta, hogy megpróbálta kijátszani a biztonsági rendszert. A balesetről készült felvételeket is törölte, mert attól tartott, hogy a brutális képsorok miatt problémája lehet a Twitch-csatornájával. A Rock in Rio szervezői szerint a kerítés a fesztivál területét határolta, de nem a hivatalos beléptetési pont része volt. A lezárt területet őrizték, oda csak az engedéllyel rendelkező dolgozók léphettek be.

A szervezők arra figyelmeztettek, hogy a kerítésen való átmászás és a kijelölt útvonalakon kívüli bejutás komoly veszélyekkel jár. A fesztivál biztonságáról több mint 2000 őr, 152 kamera, drónok, testkamerák és radarrendszerek gondoskodnak.