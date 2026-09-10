Vigyázz, mit mutatsz meg egy fotón! Ezekből a részletekből személyes adatok szivároghatnak ki

A nagy felbontású fotók olyan apró részleteket is megmutathatnak, amelyekre képmegosztáskor nem feltétlenül gondolunk. A német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) szerint az egyre fejlettebb okostelefonos kamerák és a mesterséges intelligencia segítségével akár az ujjlenyomat részletei is kinyerhetők lehetnek a nyilvánosan elérhető fényképekből.

Egy nagy felbontású fotó az ujjlenyomat és a szem részletei mellett a lakás hátterében látható személyes információkat is felfedheti

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Kockázatot jelenthet például a fényképeken gyakran mutatott V-jel, vagyis a „peace” kézmozdulat is. Ha az ujjak megfelelően láthatók és a kép felbontása kellően nagy, az ujjbegyek barázdái is kivehetők lehetnek.

A probléma azért különösen fontos, mert míg egy illetéktelen kezekbe került jelszó lecserélhető, az ember biometrikus jellemzőit nem lehet egyszerűen megváltoztatni.

Már korábban is rekonstruáltak ujjlenyomatot fényképek alapján

Nem csupán elméleti lehetőségről van szó. Jan Krissler, „Starbug” néven ismert hacker 2014-ben a Chaos Computer Club egyik rendezvényén mutatta be, hogy sajtófotók segítségével rekonstruálta Ursula von der Leyen hüvelykujjának lenyomatát.

A bemutatóhoz olyan képeket használt, amelyek néhány méteres távolságból, teleobjektívvel készültek. A megfelelő minőségű felvételek elemzésével az ujjbegy barázdáinak mintázata rekonstruálható volt.

Az ilyen mintázatból mesterséges másolat is készíthető, amely bizonyos ujjlenyomat-alapú azonosítási rendszereknél kockázatot jelenthet.

Nem csak az ujjlenyomatunk kerülhet veszélybe

A nagy felbontású fényképek más biometrikus információkat is felfedhetnek. Bizonyos körülmények között a szemről készült részletes közeli képekből az írisz mintázatára vonatkozó információk is kinyerhetők.

A veszély azonban nem korlátozódik a biometrikus adatokra. Egy hétköznapi fotó háttere is rengeteg információt tartalmazhat.

Ezeket érdemes ellenőrizni egy fotó közzététele előtt

látható-e rajta kulcs, igazolvány vagy belépőkártya;

olvasható-e bármilyen vonalkód vagy QR-kód;

szerepel-e rajta beszállókártya vagy más utazási dokumentum;

látható-e lakcím, házszám vagy utcanév;

tükröződik-e érzékeny információ ablakban, tükörben vagy napszemüvegben;

tartalmaz-e a kép helyadatokat;

látható-e rajta aláírás vagy más személyes adat.

A fotók a tartózkodási helyünkről is árulkodhatnak

A fényképekhez kapcsolódó helyadatok pontos információt adhatnak arról, hol készült egy felvétel. Ha valaki rendszeresen oszt meg képeket a mindennapjairól, azokból idővel akár a lakóhelyére, munkahelyére és napi szokásaira is lehet következtetni.