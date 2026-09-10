Vigyázz, mit mutatsz meg egy fotón! Ezekből a részletekből személyes adatok szivároghatnak ki

A nagy felbontású fotók olyan apró részleteket is megmutathatnak, amelyekre képmegosztáskor nem feltétlenül gondolunk. A német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) szerint az egyre fejlettebb okostelefonos kamerák és a mesterséges intelligencia segítségével akár az ujjlenyomat részletei is kinyerhetők lehetnek a nyilvánosan elérhető fényképekből.
Kockázatot jelenthet például a fényképeken gyakran mutatott V-jel, vagyis a „peace” kézmozdulat is. Ha az ujjak megfelelően láthatók és a kép felbontása kellően nagy, az ujjbegyek barázdái is kivehetők lehetnek.
A probléma azért különösen fontos, mert míg egy illetéktelen kezekbe került jelszó lecserélhető, az ember biometrikus jellemzőit nem lehet egyszerűen megváltoztatni.
Már korábban is rekonstruáltak ujjlenyomatot fényképek alapján
Nem csupán elméleti lehetőségről van szó. Jan Krissler, „Starbug” néven ismert hacker 2014-ben a Chaos Computer Club egyik rendezvényén mutatta be, hogy sajtófotók segítségével rekonstruálta Ursula von der Leyen hüvelykujjának lenyomatát.
A bemutatóhoz olyan képeket használt, amelyek néhány méteres távolságból, teleobjektívvel készültek. A megfelelő minőségű felvételek elemzésével az ujjbegy barázdáinak mintázata rekonstruálható volt.
Az ilyen mintázatból mesterséges másolat is készíthető, amely bizonyos ujjlenyomat-alapú azonosítási rendszereknél kockázatot jelenthet.
Nem csak az ujjlenyomatunk kerülhet veszélybe
A nagy felbontású fényképek más biometrikus információkat is felfedhetnek. Bizonyos körülmények között a szemről készült részletes közeli képekből az írisz mintázatára vonatkozó információk is kinyerhetők.
A veszély azonban nem korlátozódik a biometrikus adatokra. Egy hétköznapi fotó háttere is rengeteg információt tartalmazhat.
Ezeket érdemes ellenőrizni egy fotó közzététele előtt
- látható-e rajta kulcs, igazolvány vagy belépőkártya;
- olvasható-e bármilyen vonalkód vagy QR-kód;
- szerepel-e rajta beszállókártya vagy más utazási dokumentum;
- látható-e lakcím, házszám vagy utcanév;
- tükröződik-e érzékeny információ ablakban, tükörben vagy napszemüvegben;
- tartalmaz-e a kép helyadatokat;
- látható-e rajta aláírás vagy más személyes adat.
A fotók a tartózkodási helyünkről is árulkodhatnak
A fényképekhez kapcsolódó helyadatok pontos információt adhatnak arról, hol készült egy felvétel. Ha valaki rendszeresen oszt meg képeket a mindennapjairól, azokból idővel akár a lakóhelyére, munkahelyére és napi szokásaira is lehet következtetni.
Nem feltétlenül kell azonban helyadatnak kapcsolódnia a képhez ahhoz, hogy kiderüljön a készítés helyszíne. A háttérben látható utcatábla, házszám vagy jellegzetes épület, illetve egy tükröződő felület is elárulhatja, hol készült a fénykép.
Egy lefotózott kulcs vagy beszállókártya is kockázatot jelenthet
Különösen érdemes figyelni a kulcsokra. Egy új lakás vagy autó átvételekor készült fényképen például könnyen jól láthatóvá válhat a kulcs formája. Megfelelő minőségű felvételből digitális modell készíthető, amely biztonsági kockázatot jelenthet.
Hasonló probléma lehet a beszállókártyák lefotózása és közzététele. A rajtuk található kódok olyan adatokat tartalmazhatnak, mint az utas neve, foglalási száma vagy az utazással kapcsolatos más információk.
A lefotózott dokumentumokkal szintén érdemes óvatosnak lenni, különösen akkor, ha aláírás is látható rajtuk.
Hogyan csökkenthetjük a fényképek megosztásával járó kockázatokat?
A BSI tanácsai alapján már néhány egyszerű óvintézkedéssel csökkenthető annak esélye, hogy egy közzétett fotóról érzékeny információkat szerezzenek meg.
- Érdemes képmegosztás előtt alaposan átnézni nemcsak a fotó fő témáját, hanem a hátterét is. Az igazolványokat, kulcsokat, beszállókártyákat és más személyes adatokat tartalmazó tárgyakat célszerű eltávolítani a képről.
- A telefon kamerájánál a helyadatok rögzítése is kikapcsolható, így a felvételek nem tartalmaznak automatikusan információt a készítés pontos helyéről.
- Nagy felbontású felvételeknél arra is érdemes figyelni, mennyire részletesen láthatók az ujjak vagy a szemek. Különösen kerülendő az igazolványokról, ujjlenyomatokról és a szem íriszéről készült részletes képek nyilvános közzététele.
A fényképezésről és a közösségi médiáról tehát nem kell lemondani, de érdemes megosztás előtt ellenőrizni, milyen információkat árul el valójában a kép – írja a Focus.
Az arcfelismerő rendszerek fejlődése szintén új adatvédelmi kockázatokat teremtett. Egy interneten nyilvánosságra hozott arckép segítségével különböző oldalakon megjelent további fotók is összekapcsolhatók ugyanazzal a személlyel.