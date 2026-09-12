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teljesítmény

Kik a jobb futók: a nők vagy a férfiak? Extrém távokon meglepő a válasz

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Régóta foglalkoztatja a sportolókat és a kutatókat, hogy a nők vagy a férfiak képesek-e nagyobb állóképességre és kitartóbb teljesítményre. A BBC ennek járt utána Andy Jones professzor és Sophie Woods ultrafutó segítségével, azt vizsgálva, hogy az ultrafutás extrém távjain melyik nem kerülhet előnybe.
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teljesítményfutáshosszú terhelésverseny

A férfiak átlagosan gyorsabbak a nőknél a rövidebb és klasszikus hosszútávokon, az ultrafutásban azonban egészen más kép rajzolódhat ki. Ahogy nő a táv, egyre kisebb lehet a két nem közötti teljesítménykülönbség, extrém versenyeken pedig a nők akár a férfiakat is megelőzhetik.

Az ultrafutás extrém távjain egyre kisebb lehet a különbség nők és férfiak között. A női futók bizonyos versenyeken akár gyorsabbak is lehetnek.
Az ultrafutás extrém távjain egyre kisebb lehet a különbség nők és férfiak között. A női futók bizonyos versenyeken akár gyorsabbak is lehetnek (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: William Warby

A maratoni távig átlagosan 10–12 százalékos különbség van a férfiak és a nők teljesítménye között. A RunRepeat és az International Association of Ultrarunners több mint húsz év amatőr ultraversenyeit vizsgáló elemzése szerint azonban 100 mérföldes, vagyis mintegy 161 kilométeres távon ez a különbség már mindössze 0,25 százalékra csökkenhet.

Az elmúlt időszakban több női ultrafutó is látványos eredményeket ért el. Jasmin Paris első nőként teljesítette a világ egyik legnehezebb ultramaratonját, a Barkley Marathonst, Rachel Entrekin pedig nőként először nyerte meg a Cocodona 250 versenyt.

Mikor lehetnek gyorsabbak a nők a férfiaknál az ultrafutásban?

Az elemzés szerint 195 mérföldnél, vagyis több mint 300 kilométernél hosszabb versenyeken már előfordulhat, hogy a nők gyorsabbak a férfiaknál. Ennek oka lehet, hogy ilyen távokon egyre kevésbé számít a férfiak nagyobb izomereje és aerob teljesítménye, miközben felértékelődik az energiafelhasználás és a fáradással szembeni ellenállás.

A világ legkeményebb futóversenyei

A többnapos ultrafutásban ugyanakkor nemcsak a fizikai állóképesség számít. Az alváshiány, a szélsőséges időjárás és a folyamatos alkalmazkodás miatt a mentális terhelés is meghatározó lehet.
A többnapos ultrafutásban ugyanakkor nemcsak a fizikai állóképesség számít. Az alváshiány, a szélsőséges időjárás és a folyamatos alkalmazkodás miatt a mentális terhelés is meghatározó lehet (illusztráció) Forrás: Pexels

Miért bírhatják jobban a nők az extrém hosszú futást?

Andy Jones, az Exeteri Egyetem állóképességi teljesítménnyel foglalkozó professzora több lehetséges magyarázatot is kiemelt:

  • Hatékonyabb zsíranyagcsere: a nők nagyobb zsírraktárakkal rendelkeznek, és hosszú terhelés során hatékonyabban használhatják ezeket energiaforrásként.
  • Kedvezőbb izomrostok: nagyobb arányban lehetnek jelen az állóképességhez előnyös, oxigént hatékonyan használó lassú izomrostok.
  • Nagyobb kitartás: hosszú terhelés során jobban megőrizhetik izomerejük egy részét.
  • Egyenletesebb tempó: egyes kutatások szerint a női futók fegyelmezettebben osztják be az erejüket hosszú versenyeken.

A többnapos ultrafutásban ugyanakkor nemcsak a fizikai állóképesség számít. Az alváshiány, a szélsőséges időjárás és a folyamatos alkalmazkodás miatt a mentális terhelés is meghatározó lehet.

Tényleg jobbak a nők az ultrafutásban?

Ezt egyelőre nem lehet általánosan kijelenteni. A BBC által idézett szakértők szerint kevés a hosszú távú, részletes kutatás, ezért további vizsgálatokra van szükség. Az eddigi eredmények azonban arra utalnak, hogy az ultrafutásban a táv növekedésével jelentősen csökkenhet a férfiak hagyományos fizikai előnye.

 

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