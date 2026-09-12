Kik a jobb futók: a nők vagy a férfiak? Extrém távokon meglepő a válasz

Az elmúlt időszakban több női ultrafutó is látványos eredményeket ért el. Jasmin Paris első nőként teljesítette a világ egyik legnehezebb ultramaratonját, a Barkley Marathonst, Rachel Entrekin pedig nőként először nyerte meg a Cocodona 250 versenyt.

Mikor lehetnek gyorsabbak a nők a férfiaknál az ultrafutásban?

Az elemzés szerint 195 mérföldnél, vagyis több mint 300 kilométernél hosszabb versenyeken már előfordulhat, hogy a nők gyorsabbak a férfiaknál. Ennek oka lehet, hogy ilyen távokon egyre kevésbé számít a férfiak nagyobb izomereje és aerob teljesítménye, miközben felértékelődik az energiafelhasználás és a fáradással szembeni ellenállás.

A többnapos ultrafutásban ugyanakkor nemcsak a fizikai állóképesség számít. Az alváshiány, a szélsőséges időjárás és a folyamatos alkalmazkodás miatt a mentális terhelés is meghatározó lehet (illusztráció) Forrás: Pexels

Miért bírhatják jobban a nők az extrém hosszú futást?

Andy Jones, az Exeteri Egyetem állóképességi teljesítménnyel foglalkozó professzora több lehetséges magyarázatot is kiemelt:

Hatékonyabb zsíranyagcsere: a nők nagyobb zsírraktárakkal rendelkeznek, és hosszú terhelés során hatékonyabban használhatják ezeket energiaforrásként.

a nők nagyobb zsírraktárakkal rendelkeznek, és hosszú terhelés során hatékonyabban használhatják ezeket energiaforrásként. Kedvezőbb izomrostok : nagyobb arányban lehetnek jelen az állóképességhez előnyös, oxigént hatékonyan használó lassú izomrostok.

: nagyobb arányban lehetnek jelen az állóképességhez előnyös, oxigént hatékonyan használó lassú izomrostok. Nagyobb kitartás: hosszú terhelés során jobban megőrizhetik izomerejük egy részét.

hosszú terhelés során jobban megőrizhetik izomerejük egy részét. Egyenletesebb tempó: egyes kutatások szerint a női futók fegyelmezettebben osztják be az erejüket hosszú versenyeken.

A többnapos ultrafutásban ugyanakkor nemcsak a fizikai állóképesség számít. Az alváshiány, a szélsőséges időjárás és a folyamatos alkalmazkodás miatt a mentális terhelés is meghatározó lehet.