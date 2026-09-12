Kik a jobb futók: a nők vagy a férfiak? Extrém távokon meglepő a válasz

A férfiak átlagosan gyorsabbak a nőknél a rövidebb és klasszikus hosszútávokon, az ultrafutásban azonban egészen más kép rajzolódhat ki. Ahogy nő a táv, egyre kisebb lehet a két nem közötti teljesítménykülönbség, extrém versenyeken pedig a nők akár a férfiakat is megelőzhetik.
A maratoni távig átlagosan 10–12 százalékos különbség van a férfiak és a nők teljesítménye között. A RunRepeat és az International Association of Ultrarunners több mint húsz év amatőr ultraversenyeit vizsgáló elemzése szerint azonban 100 mérföldes, vagyis mintegy 161 kilométeres távon ez a különbség már mindössze 0,25 százalékra csökkenhet.
Az elmúlt időszakban több női ultrafutó is látványos eredményeket ért el. Jasmin Paris első nőként teljesítette a világ egyik legnehezebb ultramaratonját, a Barkley Marathonst, Rachel Entrekin pedig nőként először nyerte meg a Cocodona 250 versenyt.
Mikor lehetnek gyorsabbak a nők a férfiaknál az ultrafutásban?
Az elemzés szerint 195 mérföldnél, vagyis több mint 300 kilométernél hosszabb versenyeken már előfordulhat, hogy a nők gyorsabbak a férfiaknál. Ennek oka lehet, hogy ilyen távokon egyre kevésbé számít a férfiak nagyobb izomereje és aerob teljesítménye, miközben felértékelődik az energiafelhasználás és a fáradással szembeni ellenállás.
Miért bírhatják jobban a nők az extrém hosszú futást?
Andy Jones, az Exeteri Egyetem állóképességi teljesítménnyel foglalkozó professzora több lehetséges magyarázatot is kiemelt:
- Hatékonyabb zsíranyagcsere: a nők nagyobb zsírraktárakkal rendelkeznek, és hosszú terhelés során hatékonyabban használhatják ezeket energiaforrásként.
- Kedvezőbb izomrostok: nagyobb arányban lehetnek jelen az állóképességhez előnyös, oxigént hatékonyan használó lassú izomrostok.
- Nagyobb kitartás: hosszú terhelés során jobban megőrizhetik izomerejük egy részét.
- Egyenletesebb tempó: egyes kutatások szerint a női futók fegyelmezettebben osztják be az erejüket hosszú versenyeken.
A többnapos ultrafutásban ugyanakkor nemcsak a fizikai állóképesség számít. Az alváshiány, a szélsőséges időjárás és a folyamatos alkalmazkodás miatt a mentális terhelés is meghatározó lehet.
Tényleg jobbak a nők az ultrafutásban?
Ezt egyelőre nem lehet általánosan kijelenteni. A BBC által idézett szakértők szerint kevés a hosszú távú, részletes kutatás, ezért további vizsgálatokra van szükség. Az eddigi eredmények azonban arra utalnak, hogy az ultrafutásban a táv növekedésével jelentősen csökkenhet a férfiak hagyományos fizikai előnye.