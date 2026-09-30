Hat évtized után hazaszállítják a középkori uralkodó maradványait

Görögország visszaszolgáltatja Bulgáriának Sámuel bolgár cár azonosított földi maradványait egy kedden aláírt megállapodás értelmében. A dokumentum szerint a két balkáni ország közötti az uralkodó maradványai kívül egyéb történelmi és vallási műtárgyak cseréje is meg fog történni.

Visszakerülnek Bulgáriába Sámuel cár maradványai. (Képünk illusztráció) Fotó: ROBERT ATANASOVSKI / AFP

Visszakerülnek Bulgáriába a középkori uralkodó maradványai

Rumen Radev bolgár államfő történelmi horderejűnek nevezte a megállapodást. Kiemelte, hogy a cár maradványainak hazatérése Szófia hat évtizedes erőfeszítéseinek végére tesz pontot, miután a leleteket 1965-ben fedezték fel Görögországban.

A Görögország és Bulgária kulturális miniszterei által kedden aláírt nyilatkozat értelmében Athén közel 50 olyan vallási ereklyét kap vissza, amelyeket az első világháború alatt szállítottak át Bulgáriába.

A tervek szerint Radev bolgár államfő és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök is részt vesz a maradványok hivatalos átadási ünnepségén, amelyet október 3-án tartanak a görögországi Szaloniki városában, a Bizánci Kultúra Múzeumában.

Ki volt Sámuel bolgár cár?

Sámuel (bolgárul Szamuil) 997 és 1014 között uralkodott az Első Bolgár Birodalom élén. A bolgárok nemzeti hősként tisztelik, amiért elszántan küzdött országa függetlenségének megőrzéséért a szomszédos, görög nyelvű Bizánci Birodalommal szemben.

A maradványokat Nikolaos Moutsopoulos görög régész fedezte fel az észak-görögországi Preszpa-tó egyik szigetén, a Szent Ahileosz-bazilikában végzett ásatások során. A leleteket az elmúlt években a szaloniki Bizánci Kultúra Múzeumában őrizték - írta a Reuters.