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bulgária

Hat évtized után hazaszállítják a középkori uralkodó maradványait

1 órája
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Októberben visszakerülnek Bulgáriába Sámuel cár földi maradványai. A középkori uralkodó maradványait már hat évtizede próbálják hazaszállítani, miután 1956-ban megtalálták őket Görögországban.
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bulgáriaközépkori uralkodórégészeti leletek

Görögország visszaszolgáltatja Bulgáriának Sámuel bolgár cár azonosított földi maradványait egy kedden aláírt megállapodás értelmében. A dokumentum szerint a két balkáni ország közötti az uralkodó maradványai kívül egyéb történelmi és vallási műtárgyak cseréje is meg fog történni.

Visszakerülnek Bulgáriába a középkori uralkodó maradványai
Visszakerülnek Bulgáriába Sámuel cár maradványai. (Képünk illusztráció)  Fotó: ROBERT ATANASOVSKI / AFP

Visszakerülnek Bulgáriába a középkori uralkodó maradványai

Rumen Radev bolgár államfő történelmi horderejűnek nevezte a megállapodást. Kiemelte, hogy a cár maradványainak hazatérése Szófia hat évtizedes erőfeszítéseinek végére tesz pontot, miután a leleteket 1965-ben fedezték fel Görögországban.

A Görögország és Bulgária kulturális miniszterei által kedden aláírt nyilatkozat értelmében Athén közel 50 olyan vallási ereklyét kap vissza, amelyeket az első világháború alatt szállítottak át Bulgáriába.

A tervek szerint Radev bolgár államfő és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök is részt vesz a maradványok hivatalos átadási ünnepségén, amelyet október 3-án tartanak a görögországi Szaloniki városában, a Bizánci Kultúra Múzeumában.

Ki volt Sámuel bolgár cár?

Sámuel (bolgárul Szamuil) 997 és 1014 között uralkodott az Első Bolgár Birodalom élén. A bolgárok nemzeti hősként tisztelik, amiért elszántan küzdött országa függetlenségének megőrzéséért a szomszédos, görög nyelvű Bizánci Birodalommal szemben.

A maradványokat Nikolaos Moutsopoulos görög régész fedezte fel az észak-görögországi Preszpa-tó egyik szigetén, a Szent Ahileosz-bazilikában végzett ásatások során. A leleteket az elmúlt években a szaloniki Bizánci Kultúra Múzeumában őrizték - írta a Reuters.

 

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