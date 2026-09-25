Hajszálon múlt a tragédia: alig hat percre elegendő üzemanyaggal szállt le egy utasszállító

Egy utasszállító repülőgép került veszélyes helyzetbe, miután vészesen megcsappant az üzemanyagkészlete, a manchesteri repülőtér pedig először nem engedélyezte számára a leszállást. A gépnek végül mintegy 350 kilométeres kerülőt kellett tennie, miközben egyre kevesebb üzemanyag állt rendelkezésére.

Alig 6 percnyi üzemanyaggal szállt le egy Boeing 737-800-as utasszállító Manchesterben

Fotó: DOMENIC AQUILINA / AFP

Alig 6 percnyi üzemanyaggal szállt le egy Boeing 737-800-as utasszállító Manchesterben

A Malta Air Boeing 737-800-as járata a pisai nemzetközi repülőtérről tartott Glasgow-ba, amikor „súlyos incidens” történt – derült ki A brit Légi Baleseteket Vizsgáló Kirendeltség (AAIB) jelentéséből.

Mivel jelentős erejű szelet jeleztek előre, a személyzet a szokásosnál több üzemanyagot vett fel az indulás előtt. A skóciai repülőtéren tomboló heves vihar miatt azonban két leszállási kísérletet is meg kellett szakítaniuk, ezért engedélyt kértek arra, hogy Angliában szállhassanak le és tankolhassanak. A személyzettel közölték, hogy a manchesteri repülőtér túlterhelt, így a pilóta végül úgy döntött, hogy inkább Edinburgh felé veszi az irányt.

A skót fővárosnál azonban szélnyírás miatt újabb megszakított megközelítési manőverre kényszerültek. Ezt követően vészhelyzetet jelentettek, és a korábbi elutasítás ellenére Manchester felé vették az irányt. A gép végül sikeresen leszállt, ám ekkorra a fedélzeten maradt üzemanyag mennyisége már „jelentősen a végső tartalék szintje alatt” volt.

A vizsgálat megállapította, hogy a repülőgép mindössze 363 kilogramm üzemanyaggal a tartályaiban ért földet – ez kevesebb mint hat percnyi repülésre lett volna elegendő.

A szél jelentősen befolyásolhatja a repülőgép talajhoz viszonyított sebességét és a menetidőt, ezáltal pedig azt is, mennyi üzemanyagra van szükség az úti cél eléréséhez. A légitársaságok ezért tartalék üzemanyaggal is számolnak arra az esetre, ha például a vártnál erősebb szembeszél meghosszabbítaná az utat, vagy a gépnek másik repülőtérre kellene kitérnie.

A brit Légibaleseteket Vizsgáló Kirendeltség az esetet „súlyos incidensként” vizsgálta – írja a Mirror.