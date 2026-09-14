Elérhetetlenné vált az oldaluk – váratlanul bezárt a népszerű utazási iroda, rengeteg utast érinthet

Közel két évtizedes működés után bezárt egy brit utazási iroda, amely a világ számos pontjára kínált nyaralásokat. A liverpooli Barnes Worldwide Travel Ltd független utazási irodaként működött, kínálatában pedig New Yorktól és Las Vegastól kezdve Egyiptomon és Görögországon át egészen Ciprusig számos népszerű úti cél szerepelt. A vállalkozást 2007-ben alapították, szeptember 9-én, szerdán azonban az ABTA brit utazási szövetség bejelentette, hogy a cég beszüntette működését.

Bezárt a Barnes Worldwide Travel utazási iroda – ezt kell tudniuk az ügyfeleknek

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Közel húsz év működés után bezárt a Barnes Worldwide Travel.

Az iroda többek között New Yorkba, Las Vegasba, Egyiptomba, Görögországba és Ciprusra kínált utazásokat.

A már lefoglalt nyaralások várhatóan továbbra is érvényesek maradnak.

Az érintett ügyfeleknek közvetlenül az utazásszervezővel vagy a foglalásért felelős szolgáltatóval kell felvenniük a kapcsolatot.

Az elmúlt hónapokban több más brit utazási vállalkozás is beszüntette működését.

Bezárt a Barnes Worldwide Travel utazási iroda – ezt kell tudniuk az ügyfeleknek

Sajnálattal tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Barnes Worldwide Travel Ltd 2026. szeptember 9-én beszüntette működését. Aki a társaságon keresztül foglalt utazást, kövesse az alábbiakban ismertetett útmutatást

– közölte az ABTA.

A már lefoglalt nyaralásokat ugyanakkor várhatóan nem érinti a cég bezárása, a Barnes Worldwide Travel ugyanis utazásközvetítőként, nem pedig utazásszervezőként működött.

Az ABTA tájékoztatása szerint azoknak, akik a cégen keresztül foglaltak, érdemes ellenőrizniük az utazási dokumentumaikat. Ezeken szerepel annak az utazásszervezőnek vagy más szolgáltatónak a neve, amelynél a Barnes Worldwide Travel ténylegesen lefoglalta az utat. Repülőjegyet is tartalmazó utazási csomag esetén az ATOL-igazoláson, a „Who is protecting your trip”, vagyis „Ki védi az utazását?” résznél található meg annak a szolgáltatónak a neve, amely az utazásért felel.