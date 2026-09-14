Elérhetetlenné vált az oldaluk – váratlanul bezárt a népszerű utazási iroda, rengeteg utast érinthet

Közel két évtizedes működés után bezárt egy brit utazási iroda, amely a világ számos pontjára kínált nyaralásokat. A liverpooli Barnes Worldwide Travel Ltd független utazási irodaként működött, kínálatában pedig New Yorktól és Las Vegastól kezdve Egyiptomon és Görögországon át egészen Ciprusig számos népszerű úti cél szerepelt. A vállalkozást 2007-ben alapították, szeptember 9-én, szerdán azonban az ABTA brit utazási szövetség bejelentette, hogy a cég beszüntette működését.
- Közel húsz év működés után bezárt a Barnes Worldwide Travel.
- Az iroda többek között New Yorkba, Las Vegasba, Egyiptomba, Görögországba és Ciprusra kínált utazásokat.
- A már lefoglalt nyaralások várhatóan továbbra is érvényesek maradnak.
- Az érintett ügyfeleknek közvetlenül az utazásszervezővel vagy a foglalásért felelős szolgáltatóval kell felvenniük a kapcsolatot.
- Az elmúlt hónapokban több más brit utazási vállalkozás is beszüntette működését.
Bezárt a Barnes Worldwide Travel utazási iroda – ezt kell tudniuk az ügyfeleknek
Sajnálattal tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Barnes Worldwide Travel Ltd 2026. szeptember 9-én beszüntette működését. Aki a társaságon keresztül foglalt utazást, kövesse az alábbiakban ismertetett útmutatást
– közölte az ABTA.
A már lefoglalt nyaralásokat ugyanakkor várhatóan nem érinti a cég bezárása, a Barnes Worldwide Travel ugyanis utazásközvetítőként, nem pedig utazásszervezőként működött.
Az ABTA tájékoztatása szerint azoknak, akik a cégen keresztül foglaltak, érdemes ellenőrizniük az utazási dokumentumaikat. Ezeken szerepel annak az utazásszervezőnek vagy más szolgáltatónak a neve, amelynél a Barnes Worldwide Travel ténylegesen lefoglalta az utat. Repülőjegyet is tartalmazó utazási csomag esetén az ATOL-igazoláson, a „Who is protecting your trip”, vagyis „Ki védi az utazását?” résznél található meg annak a szolgáltatónak a neve, amely az utazásért felel.
Az ABTA azt tanácsolja az érintett utasoknak, hogy annak érdekében, hogy nyaralásuk a tervek szerint megvalósuljon, közvetlenül azzal az utazásszervezővel vagy szolgáltatóval vegyék fel a kapcsolatot, amellyel a szerződésük létrejött.
A foglalásnak a megszokott módon érvényben kell maradnia, a továbbiakban pedig az utazásszervező vagy az érintett szolgáltató lesz a közvetlen kapcsolattartó. Fontos, hogy az ügyfelek készítsék elő az utazási dokumentumaikat, mivel az azokban szereplő adatokra szükség lehet az ügyintézéshez
– közölte a szervezet.
A Barnes Worldwide Travel Ltd honlapja a cég bezárása óta elérhetetlenné vált.
Nem ez azonban az egyetlen brit utazási vállalkozás, amely idén lehúzta a rolót. Az East Sussex-i Seafordban működő Golf Villa Rentals Ltd 2026. augusztus 18-án szüntette be tevékenységét. A társaság világszerte kínált golfutazásokat, amelyekhez villákban és apartmanokban biztosított szállást kisebb és nagyobb társaságok számára egyaránt.
A családi vállalkozásként működő skóciai Frasers Travelről szintén nemrég derült ki, hogy több mint 40 év után csődbe ment. A társaság a múlt hónapban Facebook-oldalán jelentette be, hogy befejezi működését.
Ebben a hónapban a TS Travel Realisations Ltd és a Yourtravelshop.com Ltd is felkerült az ATOL fizetésképtelenné vált utazási vállalkozásokat tartalmazó listájára. Ilyen besorolást egyebek mellett akkor kaphat egy cég, ha beszünteti működését vagy fizetésképtelenné válik. Májusban a Travel Bespoke Ltd és a Trav Expert Limited is bezárt, míg januárban az Asiara UK Ltd, a Simply Florida Travel Ltd és a Regen Central Ltd esetében erősítették meg, hogy már nem tartoznak az ATOL pénzügyi védelmi rendszerének hatálya alá – számolt be róla a Mirror.