Autósok, figyelem: októbertől fontos változás jön a szomszédos ország útjain

Október 1-jétől új szabályok alapján kell útdíjat fizetni Romániában, a személyautóknál ugyanis a jármű környezetvédelmi besorolása is befolyásolja majd a fizetendő összeget. A változás elsősorban a régebbi, magasabb károsanyag-kibocsátású gépkocsik tulajdonosait érinti kedvezőtlenül – számolt be róla a Maszol.

Az útdíjrendszer a személyautók mellett a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveknél is megváltozik

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A jelenlegi rendszerben a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül azok Euro-besorolásától. Októbertől azonban négy kategóriát különböztetnek meg:

elektromos járművek;

Euro 6-os autók;

Euro 4-es és Euro 5-ös autók;

Euro 3-as és annál régebbi autók.

A régebbi autók után jelentősen emelkedik az útdíj A legnagyobb drágulás az Euro 3-as és annál régebbi személyautókat érinti. Ezeknél az egynapos matrica ára 18,4 lejről 29 lejre, a 30 naposé 49,95 lejről 62 lejre emelkedik. Az éves díj 262,92 lej helyett 330 lej lesz, ami mintegy 25,5 százalékos drágulást jelent. Az Euro 4-es és Euro 5-ös autóknál az éves matrica 292 lejbe kerül majd, mintegy 11 százalékkal többe a jelenlegi összegnél. Az új rendszer ugyanakkor kedvezőbb lesz az újabb és a tisztán elektromos autók tulajdonosainak. Az Euro 6-os személygépkocsik éves díja 254 lejre, az elektromos autóké 228 lejre csökken. A rövidebb időszakokra szóló matricáknál azonban kategóriánként eltérően alakulnak a változások.

Megszűnik a külön díj két dunai hídon

Október 1-jétől megszűnik a külön hídhasználati díj a Fetești–Cernavodă és a Giurgeni–Vadu Oii dunai átkelőknél is. Ennek értelmében a Konstanca felé vezető autópályán közlekedőknek a Fetești–Cernavodă híd használatáért sem kell majd külön fizetniük.

Kilométeralapú rendszer jön a teherautóknál

Jelentős változásra kell készülniük a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű tehergépjárművek üzemeltetőinek is. Ezek a járművek október 1-jétől a TollRo rendszerbe kerülnek, amelyben a fizetendő összeg elsősorban a megtett útszakasz hosszától függ.

A díjat az adott útszakaszra meghatározott tarifa és a megtett kilométerek alapján számítják ki. A tarifában az infrastruktúra használatának költsége mellett a légszennyezéssel összefüggő költségeket is figyelembe veszik.

A rendszer az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon közlekedő, 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművekre vonatkozik. A fuvarozók előre megvásárolhatnak egy meghatározott útvonalra érvényes menetjegyet, vagy elektronikus rendszer segítségével a ténylegesen megtett távolság után fizethetnek.