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útdíj

Autósok, figyelem: októbertől fontos változás jön a szomszédos ország útjain

59 perce
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Jelentősen átalakul októbertől a romániai úthasználati rendszer, amely a személyautókat és a tehergépjárműveket is érinti. A változások értelmében a személyautóknál az útdíj összege már a jármű környezetvédelmi besorolásától is függ, a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknál pedig kilométeralapú elszámolást vezetnek be.
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útdíjközlekedésRománia

Október 1-jétől új szabályok alapján kell útdíjat fizetni Romániában, a személyautóknál ugyanis a jármű környezetvédelmi besorolása is befolyásolja majd a fizetendő összeget. A változás elsősorban a régebbi, magasabb károsanyag-kibocsátású gépkocsik tulajdonosait érinti kedvezőtlenül – számolt be róla a Maszol.

Románia, rovinieta, TollRo, autópálya-matrica, környezetvédelmi besorolás, Euro 3, Euro 6, teherautók, hídhasználati díj, CNAIR autópálya matrica, Az útdíjrendszer a személyautók mellett a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveknél is megváltozik.
Az útdíjrendszer a személyautók mellett a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveknél is megváltozik
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A jelenlegi rendszerben a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül azok Euro-besorolásától. Októbertől azonban négy kategóriát különböztetnek meg:

  • elektromos járművek;
  • Euro 6-os autók;
  • Euro 4-es és Euro 5-ös autók;
  • Euro 3-as és annál régebbi autók.

A régebbi autók után jelentősen emelkedik az útdíj

A legnagyobb drágulás az Euro 3-as és annál régebbi személyautókat érinti. Ezeknél az egynapos matrica ára 18,4 lejről 29 lejre, a 30 naposé 49,95 lejről 62 lejre emelkedik. Az éves díj 262,92 lej helyett 330 lej lesz, ami mintegy 25,5 százalékos drágulást jelent.

Az Euro 4-es és Euro 5-ös autóknál az éves matrica 292 lejbe kerül majd, mintegy 11 százalékkal többe a jelenlegi összegnél.

Az új rendszer ugyanakkor kedvezőbb lesz az újabb és a tisztán elektromos autók tulajdonosainak. Az Euro 6-os személygépkocsik éves díja 254 lejre, az elektromos autóké 228 lejre csökken. A rövidebb időszakokra szóló matricáknál azonban kategóriánként eltérően alakulnak a változások.

Megszűnik a külön díj két dunai hídon

Október 1-jétől megszűnik a külön hídhasználati díj a Fetești–Cernavodă és a Giurgeni–Vadu Oii dunai átkelőknél is. Ennek értelmében a Konstanca felé vezető autópályán közlekedőknek a Fetești–Cernavodă híd használatáért sem kell majd külön fizetniük.

Kilométeralapú rendszer jön a teherautóknál

Jelentős változásra kell készülniük a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű tehergépjárművek üzemeltetőinek is. Ezek a járművek október 1-jétől a TollRo rendszerbe kerülnek, amelyben a fizetendő összeg elsősorban a megtett útszakasz hosszától függ.

A díjat az adott útszakaszra meghatározott tarifa és a megtett kilométerek alapján számítják ki. A tarifában az infrastruktúra használatának költsége mellett a légszennyezéssel összefüggő költségeket is figyelembe veszik.

A rendszer az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon közlekedő, 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművekre vonatkozik. A fuvarozók előre megvásárolhatnak egy meghatározott útvonalra érvényes menetjegyet, vagy elektronikus rendszer segítségével a ténylegesen megtett távolság után fizethetnek.

A román országos közútkezelő (CNAIR) tájékoztatása szerint a TollRo platform és a hozzá tartozó mobilalkalmazás október 1-jén nulla órakor kezdi meg működését.

A korábban megvásárolt matricák érvényesek maradnak

Azoknak, akik október 1-je előtt vásároltak matricát, a rendszer átalakítása miatt nem kell újat venniük. A már kifizetett úthasználati díj a matricán feltüntetett lejárati időig érvényes marad.

Az új rendszerben az elektronikus úthasználati matricát (vignetta, rovinieta) továbbra is meg lehet majd vásárolni az engedélyezett forgalmazóknál, a CNAIR értékesítési pontjain és a határátkelőhelyeken, valamint SMS-ben is.

 

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