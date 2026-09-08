Nem sokon múlott a tragédia: hős férfi mentette meg a forgalmas útra kiszaladó kisgyereket - videó

Nemrég ismét egy olyan esetről érkezett beszámoló, amely bebizonyította, hősök igenis léteznek és köztünk járnak. Az APT News a közösségi oldalán egy videó kíséretében osztotta meg, hogyan rohant ki a mexikói Pueblában egy szupermarket egyik dolgozója a forgalmas útra, hogy megmentsen egy gyermeket, aki a száguldó járművek felé szaladt.

A forgalmas úttestre rohant egy gyermek után a hősies férfi / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Amanda Sandlin

A forgalmas úttestre rohant egy gyermek után a hősies férfi

A felvételen - amelyet egy biztonsági kamera rögzített -, az látható, amint a dolgozó éppen egy raklapemelőt kezelt, amikor észrevette a szaladgáló gyermeket, aki az úttestre tévedt. Ekkor azonnal utána rohant, megragadta, majd az út szélére gurult vele, mielőtt biztonságban átadta volna az út szélén várakozó felnőtteknek.

A felvétel tanúsága szerint a férfi hősiességének és gyors reakciójának hála a gyerek sértetlenül megúszta a történteket.