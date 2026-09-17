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üzemanyag

Betelt a pohár – tüntetésekkel és gyújtogatással reagáltak az üzemanyagok drágulására a franciák

35 perce
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Kikötőket és egy üzemanyag-létesítményt is blokád alá vettek csütörtökön a tiltakozó halászok Dél-Franciaországban. Az üzemanyagok drágulása egyre több ágazat számára jelent súlyos terhet, miközben a kormány támogatásokkal próbálja enyhíteni a helyzetet.
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üzemanyagtüntetésFranciaországdrágulás

Az üzemanyagok drágulása miatt fokozódnak a tiltakozások Franciaországban: csütörtökön halászok két dél-franciaországi kikötő működését akadályozták, és egy frontignani üzemanyag-létesítmény be- és kijáratainál is blokádot szerveztek.

üzemanyagárak, gázolaj ára, kikötőlezárás, halászok tiltakozása, Franciaország, üzemanyagárak befagyasztása, sárgamellényes mozgalom, Emmanuel Macron Az üzemanyagok drágulása ellen tiltakozó francia halászok gumiabroncsokat és raklapokat gyújtottak fe French fishermen burn tires and pallets on a road to block access to the oil depot in Frontignan, near Sète, southern France, on September 17, 2026, during a protest aimed at drawing the governments attention to rising fuel prices and deteriorating working conditions. (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)
Az üzemanyagok drágulása ellen tiltakozó francia halászok gumiabroncsokat és raklapokat gyújtottak fel
Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint hajnal 3 órától mintegy 150–200 halász akadályozta a közlekedést Frontignanban. Sète kikötőjét körülbelül harminc halászhajó blokkolta, míg Nizzában hat kisebb halászhajó akadályozta a hajók és kompok kikötését.

Ange Natoli, a halászok képviselője az AFP-nek azt mondta, szimbolikus akcióról van szó. A tiltakozók egyik legfontosabb követelése az üzemanyagárak befagyasztása.

Támogatásokkal reagál a kormány az üzemanyagok drágulására

A francia kormány szerdán bejelentette, hogy december végéig meghosszabbítja az üzemanyagárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe került ágazatok támogatását.

Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte a kormány tagjait, hogy december 31-ig hosszabbítsák meg az intézkedéseket. A döntés azonban nem állította le a tiltakozásokat, amelyek csütörtökön tovább erősödtek.

A francia munkaadói szövetség, a MEDEF elnöke, Patrick Martin szerint az üzemanyagokhoz kapcsolódó támogatások év végéig történő meghosszabbítása már a kormány költségvetési lehetőségeinek határát súrolja.

Közel jár a rekordhoz a gázolaj ára

A helyzetet tovább élezi az üzemanyagárak gyors emelkedése. Csütörtök reggel a gázolaj átlagára meghaladta a literenkénti 2,37 eurót, ezzel megközelítette a 2,38 euró körüli rekordot.

A drágulás miatt egyre több szervezet szólít fel tiltakozásra Franciaországban. A helyzet azért is kap kiemelt figyelmet, mert felidézi a 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalmat, amelynek kezdetén szintén az üzemanyagokat terhelő adók és az emelkedő költségek álltak a középpontban.

A mostani feszültség ráadásul hét hónappal a francia elnök- és parlamenti választások előtt erősödik.

Macron egyeztetésre hívta a pártok vezetőit

A kialakult helyzet közepette Emmanuel Macron péntekre egyeztetésre hívta a parlamenti pártok vezetőit. A találkozón a nemzetközi helyzet gyors romlásáról, valamint annak Franciaország biztonságára és energiaellátására gyakorolt következményeiről tárgyalnak.

 

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