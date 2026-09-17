Betelt a pohár – tüntetésekkel és gyújtogatással reagáltak az üzemanyagok drágulására a franciák

Az üzemanyagok drágulása miatt fokozódnak a tiltakozások Franciaországban: csütörtökön halászok két dél-franciaországi kikötő működését akadályozták, és egy frontignani üzemanyag-létesítmény be- és kijáratainál is blokádot szerveztek.

Az üzemanyagok drágulása ellen tiltakozó francia halászok gumiabroncsokat és raklapokat gyújtottak fel

Fotó: SYLVAIN THOMAS / AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint hajnal 3 órától mintegy 150–200 halász akadályozta a közlekedést Frontignanban. Sète kikötőjét körülbelül harminc halászhajó blokkolta, míg Nizzában hat kisebb halászhajó akadályozta a hajók és kompok kikötését.

Ange Natoli, a halászok képviselője az AFP-nek azt mondta, szimbolikus akcióról van szó. A tiltakozók egyik legfontosabb követelése az üzemanyagárak befagyasztása.

Támogatásokkal reagál a kormány az üzemanyagok drágulására

A francia kormány szerdán bejelentette, hogy december végéig meghosszabbítja az üzemanyagárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe került ágazatok támogatását.

Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte a kormány tagjait, hogy december 31-ig hosszabbítsák meg az intézkedéseket. A döntés azonban nem állította le a tiltakozásokat, amelyek csütörtökön tovább erősödtek.

A francia munkaadói szövetség, a MEDEF elnöke, Patrick Martin szerint az üzemanyagokhoz kapcsolódó támogatások év végéig történő meghosszabbítása már a kormány költségvetési lehetőségeinek határát súrolja.

A drágulás miatt egyre több szervezet szólít fel tiltakozásra Franciaországban. A helyzet azért is kap kiemelt figyelmet, mert felidézi a 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalmat, amelynek kezdetén szintén az üzemanyagokat terhelő adók és az emelkedő költségek álltak a középpontban.

A mostani feszültség ráadásul hét hónappal a francia elnök- és parlamenti választások előtt erősödik.

Macron egyeztetésre hívta a pártok vezetőit

A kialakult helyzet közepette Emmanuel Macron péntekre egyeztetésre hívta a parlamenti pártok vezetőit. A találkozón a nemzetközi helyzet gyors romlásáról, valamint annak Franciaország biztonságára és energiaellátására gyakorolt következményeiről tárgyalnak.