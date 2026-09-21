Tragikus baleset: szarvasnak nézte a nőt a vadász, lelőtte

Az Egyesült Államokban egy vadász szarvasnak nézte az előtte elhaladó nőt, majd puskájával a társaság irányába lőtt – közölte a Delaware-i Állami Rendőrség. A lövés a 39 éves Santos Maria Chilelt Sotót találta el.
A tragédia péntek este történt a Delaware állambeli Ellendale településen. A rendőrség szerint a 74 éves, marylandi Walter Moorhead egy nyílt területen, a földhöz közel guggolva vadászott, amikor Soto egy férfival és két gyermekkel elsétált előtte.
A hatóságok előzetes vizsgálata szerint Moorhead azt hitte, hogy egy szarvast lát, ezért elsütötte a puskáját a társaság irányába. A lövedék Sotót találta el.
A kórházban halt bele sérüléseibe
A rendőröket este körülbelül 19 óra 40 perckor riasztották a helyszínre. A mentők és a rendőrök megpróbálták életben tartani a nőt, majd egy közeli kórházba szállították, ahol azonban az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Moorheadet a helyszínen letartóztatták, később pedig 43 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A férfi ellen emberölésnek minősülő gondatlan cselekmény, valamint egy bűncselekmény elkövetése közben elkövetett lőfegyverbirtoklás miatt is eljárás indult.
Emellett háromrendbeli, első fokú gondatlan veszélyeztetéssel is megvádolták, mivel a lövés egy olyan társaság irányába dördült el, amelyben két gyermek is tartózkodott.
A Delaware-i Állami Rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, és arra kéri azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a történtekről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál vagy a Delaware Crime Stoppers szervezeténél.
A család Guatemalába vinné haza az áldozatot
Soto a Delaware állambeli Georgetownban élt. Az ottani evangélikus gyülekezet a halála után megemlékezést tett közzé róla, amelyben a családtagokkal és a hozzátartozókkal való együttérzésüket fejezték ki.
A gyülekezet később istentiszteleteket is tartott az áldozat emlékére. A család közben adománygyűjtést indított a temetés költségeire, illetve azért, hogy Soto holttestét hazaszállíthassák Guatemalába, ahonnan származott.
A tragikus eset nem egyedülálló az Egyesült Államokban. A CBS News felidézett egy körülbelül egy évvel korábbi iowai esetet is, amikor egy tinédzser vesztette életét egy vadászat során, miután egy másik vadász a jelek szerint mókusnak nézte és rálőtt.
Bordrogi Gyula nemrég arról mesélt, hogy nem sokon múlt az élete, amikor egy vadászat során a golyó centikkel süvített el a mellkasa mellett.