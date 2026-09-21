Tragikus baleset: szarvasnak nézte a nőt a vadász, lelőtte

Az Egyesült Államokban egy vadász szarvasnak nézte az előtte elhaladó nőt, majd puskájával a társaság irányába lőtt – közölte a Delaware-i Állami Rendőrség. A lövés a 39 éves Santos Maria Chilelt Sotót találta el.

Vadász szarvasnak nézte a nőt, lelőtte és megölte Delaware-ben Fotó: Pexels

A tragédia péntek este történt a Delaware állambeli Ellendale településen. A rendőrség szerint a 74 éves, marylandi Walter Moorhead egy nyílt területen, a földhöz közel guggolva vadászott, amikor Soto egy férfival és két gyermekkel elsétált előtte.

A hatóságok előzetes vizsgálata szerint Moorhead azt hitte, hogy egy szarvast lát, ezért elsütötte a puskáját a társaság irányába. A lövedék Sotót találta el.

A kórházban halt bele sérüléseibe

A rendőröket este körülbelül 19 óra 40 perckor riasztották a helyszínre. A mentők és a rendőrök megpróbálták életben tartani a nőt, majd egy közeli kórházba szállították, ahol azonban az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Moorheadet a helyszínen letartóztatták, később pedig 43 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A férfi ellen emberölésnek minősülő gondatlan cselekmény, valamint egy bűncselekmény elkövetése közben elkövetett lőfegyverbirtoklás miatt is eljárás indult.

Emellett háromrendbeli, első fokú gondatlan veszélyeztetéssel is megvádolták, mivel a lövés egy olyan társaság irányába dördült el, amelyben két gyermek is tartózkodott.

A Delaware-i Állami Rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, és arra kéri azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a történtekről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál vagy a Delaware Crime Stoppers szervezeténél.

A család Guatemalába vinné haza az áldozatot

Soto a Delaware állambeli Georgetownban élt. Az ottani evangélikus gyülekezet a halála után megemlékezést tett közzé róla, amelyben a családtagokkal és a hozzátartozókkal való együttérzésüket fejezték ki.

A gyülekezet később istentiszteleteket is tartott az áldozat emlékére. A család közben adománygyűjtést indított a temetés költségeire, illetve azért, hogy Soto holttestét hazaszállíthassák Guatemalába, ahonnan származott.

A tragikus eset nem egyedülálló az Egyesült Államokban. A CBS News felidézett egy körülbelül egy évvel korábbi iowai esetet is, amikor egy tinédzser vesztette életét egy vadászat során, miután egy másik vadász a jelek szerint mókusnak nézte és rálőtt.