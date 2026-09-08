Összeütközött két orosz vadászgép, az egyik pilóta meghalt

Két Szu-35Sz vadászgép ütközött össze Oroszország Kurszki területén – jelentette be a Fighterbomber, a légi közlekedésről tudósító háborúpárti Telegram-csatorna, valamint a Pepel.Kursk hírportál is.
Összeütközött két Szu-35Sz vadászgép Oroszországban
Az ütközés oka egyelőre ismeretlen: a Pepel szerint az egyik pilóta meghalt, míg a másiknak sikerült időben katapultálnia, viszont megsérült - írja az orosz lap, a Meduza.
A Szu-35Sz egyébként egy többcélú vadászgép, amelyet az orosz hadsereg a Szu-30-as és Szu-34-es platformok mellett használ. A szovjet Szu-27-esből kialakított, 4+ generációs repülőgépet légi és földi célpontok elleni bevetések végrehajtására egyaránt alkalmassá tették. Az ukrán United24 Media szerint az Orosz Légierő augusztus 27-én kapta meg a legújabb Szu-35Sz vadászgép-szállítmányát.