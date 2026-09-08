Összeütközött két orosz vadászgép, az egyik pilóta meghalt

Két Szu-35Sz vadászgép ütközött össze Oroszország Kurszki területén – jelentette be a Fighterbomber, a légi közlekedésről tudósító háborúpárti Telegram-csatorna, valamint a Pepel.Kursk hírportál is.

Összeütközött két Szu-35Sz vadászgép Oroszországban / Fotó: Mediaworks (Képünk illusztráció)

Összeütközött két Szu-35Sz vadászgép Oroszországban

Az ütközés oka egyelőre ismeretlen: a Pepel szerint az egyik pilóta meghalt, míg a másiknak sikerült időben katapultálnia, viszont megsérült - írja az orosz lap, a Meduza.

У Росії зіткнулися два винищувачі Су-35С.

У небі над Курською областю зіткнулися два російські Су-35С.https://t.co/MVpaG3IGGF pic.twitter.com/NPup5byUP2 — Контракти.UA (@kontraktyua) September 8, 2026