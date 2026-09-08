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pilóta

Összeütközött két orosz vadászgép, az egyik pilóta meghalt

1 órája
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Két Szu-35Sz vadászgép ütközött össze Oroszország Kurszki területén. Egyelőre nem tudni, mi vezetett az ütközéshez. A hírek szerint az egyik vadászgép pilótája életét vesztette, míg a másik még időben katapultált, viszont megsérült.
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pilótakurszki régióorosz vadászgépvadászgépek

Két Szu-35Sz vadászgép ütközött össze Oroszország Kurszki területén – jelentette be a Fighterbomber, a légi közlekedésről tudósító háborúpárti Telegram-csatorna, valamint a Pepel.Kursk hírportál is.

20251112 Litvánia Siauliai katonai repülőtér NATO Balti misszió Augusztus 1-je óta négy hónapon keresztül a spanyolokkal együtt Magyarország felel a balti államok légtérvédelméért. A balti misszió során a magyar katonák, illetve a kecskeméti Gripenek Litvánia, Lettország és Észtország biztonságáért hajtanak végre szolgálatot. Erre azért van szükség, mert a balti államoknak nincsenek vadászgépeik, így 2004-es NATO csatlakozásuk óta légtérvédelmüket a szövetséges látják el. Oroszország szomszédságában jelenleg ez számít a legveszélyesebb NATO-missziónak. Fotó: Pozsgai Ákos PÁ Petőfi Népe PN A képen: Gripen vadászgép
Összeütközött két Szu-35Sz vadászgép Oroszországban / Fotó: Mediaworks (Képünk illusztráció)

Összeütközött két Szu-35Sz vadászgép Oroszországban

Az ütközés oka egyelőre ismeretlen: a Pepel szerint az egyik pilóta meghalt, míg a másiknak sikerült időben katapultálnia, viszont megsérült - írja az orosz lap, a Meduza.

A Szu-35Sz egyébként egy többcélú vadászgép, amelyet az orosz hadsereg a Szu-30-as és Szu-34-es platformok mellett használ. A szovjet Szu-27-esből kialakított, 4+ generációs repülőgépet légi és földi célpontok elleni bevetések végrehajtására egyaránt alkalmassá tették. Az ukrán United24 Media szerint az Orosz Légierő augusztus 27-én kapta meg a legújabb Szu-35Sz vadászgép-szállítmányát.

 

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