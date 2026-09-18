Lezuhant, majd felgyulladt egy F–16-os vadászgép – videó

Vadászgép zuhant le csütörtökön az amerikai Michigan államban egy kiképzési gyakorlat során. Az F–16-os pilótája még a becsapódás előtt sikeresen katapultált, a gép pedig egy mezőre zuhant és kigyulladt – számolt be róla a Daily Mail.

Sűrű fekete füst emelkedett a magasba, miután a vadászgép egy mezőre zuhant

Fotó: YouTube

Michael Shea, Grand Traverse megye seriffje, valamint Derek Gutierrez őrmester, a 149. vadászrepülő-ezred munkatársa közölte, hogy a pilótát kórházba szállították. A férfi eszméleténél volt és kommunikált a hatóságokkal. Személyazonosságát katonai szabályokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra.

Madárral ütközhetett a vadászgép

A LiveATC által közzétett légiforgalmi rádióforgalmazás szerint egy másik pilóta arról beszélt az irányítóknak, hogy a közelében repülő F–16-os vadászgép madárral ütközhetett.

Lehetséges vészhelyzet van. Úgy gondolom, hogy a kötelékemben repülő gép madárral ütközhetett

– mondta.

Derek Gutierrez ugyanakkor közölte, hogy nem kapott tájékoztatást esetleges madárütközésről. A baleset pontos okát továbbra is vizsgálják.

Egy közelben dolgozó építőmunkás, Nathan Smith videót készített az alacsonyan és lassan haladó repülőgépről. Elmondása szerint röviddel később hangos dörrenést hallott, amelyről utólag úgy vélte, hogy a pilóta katapultálásához kapcsolódhatott.

Evakuálták a környéken élőket

A becsapódás után nagy tűz keletkezett, és fekete füst emelkedett a magasba. A környéken élők több robbanásról is beszámoltak.

Michigan állam rendőrsége veszélyes vegyi anyag kiömlésére hivatkozva elrendelte a County Road 633 és a Blair Townhall Road körüli, mintegy 1,6 kilométeres körzet kiürítését. A hatóságok először arra kérték a lakókat, hogy maradjanak otthon, később azonban megkezdték az evakuálást.

Egyelőre nem közölték, milyen veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe. Az F–16-osok vészhelyzeti energiaellátó rendszerében hidrazint, egy mérgező vegyi anyagot is használnak.