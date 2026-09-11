Riadó a román–ukrán határnál – vadászgépek emelkedtek a levegőbe

Több légi célpontot észlelt péntek hajnalban a román radarrendszer a román–ukrán határ közelében, ezért vadászgépek emelkedtek a levegőbe a térség megfigyelésére – közölte pénteken a román védelmi minisztérium.

Az F–18-as vadászgépek a román–ukrán határ közelében észlelt légi célpontok miatt emelkedtek a levegőbe

Fotó: Defense Romania/Facebook/Illusztráció

A tárca tájékoztatása szerint a radarrendszer helyi idő szerint 4 óra 15 perc körül több légi célpontot észlelt az ukrajnai Vilkove városától mintegy 16 kilométerre északra. Az észlelést követően riadókészültségbe helyezték a légvédelmi rendszert.

A légtér megfigyelésére a spanyol légierő két F–18-as vadászgépe szállt fel. A repülőgépek a romániai Borcea 86-os légibázison teljesítenek légtérrendészeti szolgálatot.

A vadászgépek felszállása után a lakosságot is figyelmeztették

A katonai parancsnokság az eseményekről értesítette a román katasztrófavédelmet is. A hatóság 4 óra 36 perckor RO-Alert-üzenetet küldött Tulcea megye északi és keleti részén élőknek, amelyben a lehetséges veszélyre figyelmeztette a lakosságot.

A román védelmi minisztérium közlése szerint nem történt légtérsértés. A riasztást 6 óra 30 perckor lefújták – számolt be róla a Maszol.ro.