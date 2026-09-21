Igazi turistalátványosság lett az újonnan felfedezett vadmacskafaj

Egy apró vadmacska, amely Bolívia köderdőiben rejtőzik, napok alatt valóságos turisztikai látványossággá vált. A Tigrino névre keresztelt állatot már több százan keresték fel, de van egy bökkenő: ő egyáltalán nem vágyik a társaságra.

Igazi turistalátványosság lett az apró vadmacska Fotó: Wikimedia Commons

Igazi turistalátványosság lett az apró vadmacska

Mint arról korábban beszámoltunk, a kutatók hivatalosan is új fajként azonosítottak egy foltos vadmacskafélét Bolívia erdeiben. Tigrinót eredetileg egy helyi lakos vitte be egy menhelyre, mert azt hitte, egy egyszerű házimacskáról van szó. A DNS-vizsgálatok azonban rácáfoltak erre: kiderült, hogy a szakemberek egy eddig ismeretlen fajjal állnak szemben, amely a Tilcaya-macska (Leopardus tilcayo) nevet kapta.

A nagyméretű, leopárdszerű foltokkal tarkított, kistestű ragadozó rendkívül stresszérzékeny. Emiatt a La Paz közelében található vadrezervátum gondozói teljesen elzárják a nyilvánosság elől, és következetesen visszafordítják a kíváncsi tömegeket.

A Leopardus tilcayo az első élő vadmacskaféle, amelyet több mint egy évszázada felfedeztek a tudósok. Tigrino a fejétől a farka tövéig mindössze 46 centiméter hosszú, és csupán 1,4 kilogrammot nyom, vagyis kisebb egy átlagos házimacskánál.

A felfedezésről a Current Biology című folyóiratban megjelent tanulmány valóságos lázat indított el a közösségi médiában. Bolívia minden szegletéből, sőt külföldről is tömegek áramlanak a Senda Verde Vadrezervátumba. Tigrino egyébként már 2017-ben került ide, miután sikertelenül próbálták meg otthoni kedvencnek nevelni.

Tigrino mindössze néhány nap alatt a természetvédelem nagykövetévé vált... Egy rendkívül apró állat, ami valami nagyon fontossá vált

- mondta a rezervátum társalapítója, Marcelo Levy az AP News-nak, hozzátéve, hogy az új fajmegjelölés segített felhívni a figyelmet a vadmacskák és élőhelyük védelmének szükségességére Bolívia trópusi erdőiben.