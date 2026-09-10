Fizetnek azért, hogy megvakarják őket – havi milliókat hoz az üzlet, amely mások viszketésére épül

Elsőre viccnek tűnik, pedig valódi üzlet: egy 32 éves kínai vállalkozó olyan szolgáltatást indított, amelyben a vendégek egyszerűen lefekszenek egy ágyba, a dolgozók pedig speciális műkörmökkel megvakarják őket. A bizarr ötletből már két üzlet is kinőtte magát, amelyek együttesen havonta nagyjából 15 ezer dollár, vagyis mintegy 4,7 millió forint bruttó bevételt termelnek – írja a South China Morning Post.
Csaknem 14 ezer forint egy óra vakarózásért
Van, aki masszázsszalont nyit, más edzőteremben vagy szépségszalonban lát fantáziát. Zhang Xiaoqiao viszont felismerte azt az üzleti rést, amelyre talán senki más nem gondolt: az emberek szeretnek vakarózni.
A 32 éves kínai vállalkozó május elején nyitotta meg első üzletét a dél-kínai Sencsenben, majd egy hónappal később a városban egy másik boltot is elindított.
A Suma néven működő üzletekben a vendégek hason fekszenek egy ágyon, a dolgozók pedig speciálisan kialakított, hegyes műkörmökkel finoman végigvakarják a testüket.
Nem, ez nem egy masszázs furcsa változata. Itt tényleg a vakarás a szolgáltatás.
A kezelés egy órára nagyjából 45 dollárba, vagyis mintegy 14 ezer forintba kerül.
A szolgáltatás célja elsősorban a stressz enyhítése és az ellazulás, de a munkatársak szükség esetén a vendégek konkrétan viszkető testrészeit is megvakarják.
A kezelés állítólag még az alvásminőségre is jótékony hatással lehet. Néha pedig egészen egyszerűen csak annyira jólesik, hogy a vendég nevetni kezd.
A nagyvárosokban az emberek általában nagy stressznek vannak kitéve, ezért nagy az igény erre a szolgáltatásra
– mondta Zhang.
A vállalkozónak ráadásul nem volt könnyű dolga: Kínában korábban nem igazán létezett hasonló szolgáltatás, ezért magának kellett kitalálnia és kikísérleteznie, hogyan lehet úgy vakarni, hogy a vendég valóban ellazuljon, ne pedig öt perc után meneküljön ki az üzletből.
Már száz üzletet szeretne nyini
A jelek szerint azonban a módszer működik. Zhang két vállalkozása jelenleg havonta összesen csaknem 14 900 dollár, azaz mintegy 4,7 millió forint bevételt termel. Az üzletember szerint a két bolt már kitermelte a befektetett költségeket, és jelenleg nyereségeset is produkál.
A szolgáltatást mindkét nem képviselői egyaránt igénybe veszik,
a vendégek mintegy 70 százaléka azonban férfi.
A visszatérő kuncsaftok pedig különösen fontosak a vállalkozásnak. Zhang szerint többen azt mondták, hogy a vakarás számukra még egy masszázsnál is pihentetőbb. A üzletember ennyivel azonban nem érné be. Országszerte száz üzletre bővítené a hálózatot, és azt szeretné, ha a vakarás idővel önálló, elismert szakmává válna Kínában.
A karrierlehetőség tehát adott: hamarosan talán nem is olyan abszurd elképzelés, hogy valaki azt írja az önéletrajzába, hogy profi testvakaró. És ami még meglepőbb: úgy tűnik, van, aki ezért hajlandó fizetni is.