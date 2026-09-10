Fizetnek azért, hogy megvakarják őket – havi milliókat hoz az üzlet, amely mások viszketésére épül

Elsőre viccnek tűnik, pedig valódi üzlet: egy 32 éves kínai vállalkozó olyan szolgáltatást indított, amelyben a vendégek egyszerűen lefekszenek egy ágyba, a dolgozók pedig speciális műkörmökkel megvakarják őket. A bizarr ötletből már két üzlet is kinőtte magát, amelyek együttesen havonta nagyjából 15 ezer dollár, vagyis mintegy 4,7 millió forint bruttó bevételt termelnek – írja a South China Morning Post.

A stresszes nagyvárosiak új módon lazítanak Kínában: lefekszenek, és fizetnek azért, hogy mások megvakarják őket. Az ötletből már havi 4,7 millió forintos bevétel lett.

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Csaknem 14 ezer forint egy óra vakarózásért

Van, aki masszázsszalont nyit, más edzőteremben vagy szépségszalonban lát fantáziát. Zhang Xiaoqiao viszont felismerte azt az üzleti rést, amelyre talán senki más nem gondolt: az emberek szeretnek vakarózni.

A 32 éves kínai vállalkozó május elején nyitotta meg első üzletét a dél-kínai Sencsenben, majd egy hónappal később a városban egy másik boltot is elindított.

A Suma néven működő üzletekben a vendégek hason fekszenek egy ágyon, a dolgozók pedig speciálisan kialakított, hegyes műkörmökkel finoman végigvakarják a testüket.

Nem, ez nem egy masszázs furcsa változata. Itt tényleg a vakarás a szolgáltatás.

A kezelés egy órára nagyjából 45 dollárba, vagyis mintegy 14 ezer forintba kerül.

A szolgáltatás célja elsősorban a stressz enyhítése és az ellazulás, de a munkatársak szükség esetén a vendégek konkrétan viszkető testrészeit is megvakarják.

A kezelés állítólag még az alvásminőségre is jótékony hatással lehet. Néha pedig egészen egyszerűen csak annyira jólesik, hogy a vendég nevetni kezd.

A nagyvárosokban az emberek általában nagy stressznek vannak kitéve, ezért nagy az igény erre a szolgáltatásra

– mondta Zhang.

A 32-year-old entrepreneur in China named Zhang Xiaoqiao just proved that no business idea is too wild. He opened two wellness outlets where staff use specialized pointed nails and custom techniques to scratch customers for ₹4,200 an hour!



With no existing model to copy,… pic.twitter.com/bLs8Tjes7n — Jape Journal (@Japejournal) September 4, 2026

A vállalkozónak ráadásul nem volt könnyű dolga: Kínában korábban nem igazán létezett hasonló szolgáltatás, ezért magának kellett kitalálnia és kikísérleteznie, hogyan lehet úgy vakarni, hogy a vendég valóban ellazuljon, ne pedig öt perc után meneküljön ki az üzletből.

Már száz üzletet szeretne nyini

A jelek szerint azonban a módszer működik. Zhang két vállalkozása jelenleg havonta összesen csaknem 14 900 dollár, azaz mintegy 4,7 millió forint bevételt termel. Az üzletember szerint a két bolt már kitermelte a befektetett költségeket, és jelenleg nyereségeset is produkál.