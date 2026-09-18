Házasok figyelem: nagyobb az esélye a válásnak, ha ezt a dolgot nem léptétek meg

Válás esetében jelentős különbséget talált egy amerikai elemzés a közös és a különböző vezetéknevet viselő házaspárok között. Az Institute for Family Studies elemzése a Pew Research Center 2023-as adatait és texasi válási nyilvántartásokat vizsgált.

Válás: 50 százalékkal gyakrabban válnak el azok a párok, akiknek más a vezetéknevük Fotó: Pexels

Az eredmények szerint azok a házasságok, amelyekben a férj és a feleség különböző vezetéknevet visel, átlagosan nyolc-tíz év után jutnak el a válásig. Azoknál a pároknál, akik ugyanazt a vezetéknevet használják, ez az idő átlagosan körülbelül 12 év.

Az elemzés szerzője, Lyman Stone szerint a közös vezetéknév egyike lehet azoknak a tényezőknek, amelyek erősítik a házastársak közötti összetartozás érzését. Megfogalmazása szerint azok a párok, akik több dolgot osztanak meg egymással – a névtől egészen a pénzügyekig –, nagyobb eséllyel alakítanak ki olyan házasságot, amelyben a közös érdekek és a csapatként való működés kerül előtérbe.

Az elemzés ugyanakkor nem állítja, hogy önmagában a vezetéknevük miatt válnának el gyakrabban a párok. Stone szerint más tényezők is szerepet játszhatnak. Példaként említi az elhamarkodott esküvőket, illetve azokat az eseteket, amikor a házasulók egyszerűen nem foglalkoznak azzal, hogy a házasság után hivatalosan megváltoztassák valamelyikük nevét.

Az elemzés egyik felvetése szerint a különböző vezetéknevet viselő párok között ezért nagyobb arányban lehetnek olyanok, akik eleve kevésbé átgondolt körülmények között házasodtak össze.

A névváltoztatás a válást is megnehezítheti

Az elemzés egy másik érdekes lehetőséget is felvet: a közös vezetéknevű párok egy részét egyszerűen a bürokrácia tarthatja vissza a válástól.

A házasság felbontása után ugyanis a korábbi név visszaállítása újabb adminisztrációval járhat. A dokumentumok, hivatalos nyilvántartások és egyéb papírok megváltoztatása komoly utánajárást igényel, ezért az elemzés szerint elképzelhető, hogy a közös vezetéknevet viselő házastársak egy része emiatt kevésbé hajlandó elindítani a folyamatot.

Az Egyesült Államokban az elemzés szerint a házas házaspárok mintegy 75–80 százaléka ugyanazt a vezetéknevet viseli. A névváltoztatás gyakorisága azonban jelentősen eltér életkor és iskolai végzettség szerint is.

Az 50 év feletti nők körülbelül 86 százaléka vette fel férje vezetéknevét, míg a 29 év alatti nők esetében ez az arány 74 százalék volt. Az iskolai végzettség szerint is különbséget találtak: a középiskolai végzettséggel rendelkező nők 85 százaléka vette fel házastársa nevét, míg a főiskolát vagy egyetemet végzetteknél ez az arány 76 százalék volt.