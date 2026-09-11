211 kilósan azt hitte, meg fog halni, ma már modellkinézetű – elképesztő a 22 éves srác átalakulása - videó

David John Castañeda testsúlya 19 éves korában elérte a 210,9 kilogrammot, és annyira kontrollálhatatlanná vált az evése, hogy attól félt, belehal a súlyába. Gyakran egész nap az ágyban feküdt, és addig evett, amíg már fizikailag fájt neki – olvasható a Need To Know oldalán.

Változás: 211 kilósan azt hitte, meg fog halni, ma már modellkinézetű – elképesztő a 22 éves srác átalakulása

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A texasi férfi reggelire egy nyolctojásos, sajttal, sonkával és baconnel megpakolt omlettet evett. Később egy egész csomag tésztát fogyasztott hússal vagy csirkével, mellé pedig rengeteg kenyeret és több tortillát is megevett. Vacsorára hatalmas adag rizs került a tányérjára, saját bevallása szerint annyi, amennyi akár egy egész falunak is elég lett volna. Napközben pedig gabonapelyhet, chipset, pattogatott kukoricát és fagylaltot is bőségesen fogyasztott.

Közel 124 kilogrammot fogyott

Az életmódja komoly következményekkel járt:

testén felfekvések alakultak ki, a nyakán elszíneződés jelent meg, és inzulinrezisztenciával is küzdött. Egy idő után még a mérleg sem tudta megmutatni, hány kilogrammot nyom, mert nem tudta megjeleníteni a súlyát.

A fordulat 2023 októberében jött el. Castañeda rájött, hogy nem maga a fogyókúra riasztja el, hanem az, hogy túl hosszúnak érezte az utat az eredményig. Először az étkezését és az étvágyát próbálta kordában tartani, majd keto diétával és vízböjttel is próbálkozott. Később kalóriadeficitre váltott, és a rendszeres edzés is az élete része lett.

A most 22 éves férfi kevesebb mint három év alatt 123,4 kilogrammot fogyott: a korábbi 210,9 kilogrammról mintegy 87,5 kilogrammra csökkent a testsúlya.

Ma főként sovány húsokat, például csirkemellet és darált marhahúst, valamint zöldségeket, burgonyát és tojást eszik.

Naponta körülbelül 200 gramm fehérjét, 60 gramm zsírt és 250 gramm szénhidrátot fogyaszt.

A változás az állóképességén is meglátszik: korábban 1,61 kilométert sem tudott lefutni, most viszont 5 kilométert teljesít 30 percen belül.

Az átalakulásáról készült videó már 15,6 millió megtekintésnél és 2,3 millió kedvelésnél jár, a kommentelők pedig alig hittek a szemüknek a látványos változás láttán.