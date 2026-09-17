Ilyen lehúzást még nem láttál: ebben az étteremben még a zene díját is felírják a számládra

Meglepő tételt fedezett fel a számláján egy olasz turista Velence egyik legismertebb kávézójában. A Toszkánából érkező Simona Pera a Szent Márk téren található Caffè Florianban fogyasztott, ahol végül 72 eurót kellett fizetnie – számolt be róla a Daily Mail.

Velence egyik legismertebb kávézójában az élőzenéért is külön díjat számoltak fel

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A számlából kiderült, hogy két croissant 31 euróba (11 300 forintba), két Aperol Spritz pedig 34 euróba (12 400 forintba) került. Ehhez további 7 eurót (2550 forintot9 számoltak fel „zenei felár” címén.

A turista a bizonylatról készült fényképet a közösségi médiában is megosztotta, és egy nevető emoji kíséretében hívta fel a figyelmet a különleges tételre.

Háromtagú zenekar játszott a velencei kávézóban

Simona Pera a Corriere della Serának elmondta, hogy a helyszínen egy három zenészből álló kis zenekar játszott, amely a vendégeket szórakoztatta.

A turista tisztában volt azzal, hogy a közvetlenül a Szent Márk téren található, nagy múltú kávézóban magas árakkal találkozhat. A 7 eurós zenei felár azonban így is meglepte.

Mint fogalmazott, amikor meglátta ezt a tételt a számlán, nevetnie kellett.

Milyen további díjakkal találkozhatnak a Velencébe utazók?

A turistáknak nemcsak az éttermek és kávézók áraival érdemes számolniuk. Velence az elmúlt években több intézkedést is bevezetett a hatalmas látogatószám kezelésére.

A város évente több tízmillió látogatót fogad, akiknek jelentős része csak egyetlen napot tölt a történelmi központban. A tömegturizmus komoly terhelést jelent a város infrastruktúrájára, ezért a helyi vezetés különböző díjakkal is igyekszik szabályozni a látogatók számát.

Nem csak Velencében kell turistadíjjal számolni

Európa számos népszerű úti célján alkalmaznak valamilyen idegenforgalmi díjat. Amszterdamban például a szállásdíjhoz kapcsolódó jelentős turistadóval kell számolni, míg Spanyolország több népszerű szigetén, köztük Mallorcán, Menorcán, Formenterán és Ibizán is külön helyi díjat fizethetnek az utazók. Manchester 2023-ban vezetett be látogatói díjat.