Kalapácsot rántott egy nő a trolibuszon, elszabadult a pokol Kolozsváron – videó

Több utas keveredett összetűzésbe kedden Kolozsváron, a repülőtér és a városközpont között közlekedő 5-ös trolibuszon. A vita hamar verekedésig fajult, a történtekről pedig felvétel is készült.

Kalapács is előkerült a verekedésben

Fotó: Facebook/STIRI de CLUJ

Egy utas, aki az esetet rögzítette is, a repülőtérnél szállt fel, amikor a vita már javában zajlott. A felvételen látszik, ahogy több ember vitatkozott és dulakodott egymással, miközben egy másik utas megpróbálta lefogni az egyik férfit, hogy megakadályozza a helyzet további elmérgesedését.

A jelenet egyik legmegdöbbentőbb része, amikor az egyik nő egy kalapácsot vett elő.

Az eszközt egy ideig a kezében tartotta, majd később visszatette a táskájába – írja a Maszol.

A szemtanú igyekezett nem belekeveredni a verekedésbe

A felvételen ugyanakkor nem látható, hogy a nő bárkit megütött volna a kalapáccsal, vagy azzal közvetlenül megfenyegetett volna valakit. A videót készítő utas azonban azt mondta, nem tudta, hogy korábban történt-e ilyen fenyegetés, ezért nem akart közvetlenül beavatkozni a konfliktusba.

Mivel kalapács volt nála, nem akartam belekeveredni

– mondta a szemtanú a Știri de Clujnak.

Mivel a vita kezdetét nem látta, ezért azt sem tudta megmondani, pontosan mi robbantotta ki az egészet, illetve ki kezdeményezte a verekedést. Elmondása szerint azonban az egyik férfit többen is bántalmazták a dulakodás során.

A szemtanú szerint az érintettek leszállása előtt egy férfi ököllel arcon ütött egy másikat, ez azonban nem látható a felvételen.

A verekedésben legalább hat ember vett részt, és a történteket két gyermek is végignézte a trolibuszon.

A felvételek nyilvánosságra kerülése után a kolozsvári rendőrség hivatalból vizsgálatot indított, és eredményétől függően megteszi a szükséges jogi intézkedéseket. Egyelőre azt vizsgálják, pontosan mi történt a trolibuszon, kik vettek részt a dulakodásban, és hogyan fajult tettlegességig a vita.

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