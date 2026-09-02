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halott csecsemő

Halott csecsemőt találtak, vérfertőzés miatt körözik a férfit

49 perce
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A hatóságok szerint egy kaliforniai férfi a saját, akkor még 13 éves lányát ejtette teherbe, akinek újszülött kisfiát holtan találták meg egy út mellett. A férfi most szökésben van a lánnyal.
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halott csecsemőlányférfi

A 38 éves Sergio Galves Perez a Monterey megyei seriffhivatal szerint a 14 éves lány és az augusztus 1-jén holtan megtalált újszülött, Angelito biológiai apja is. A férfit vérfertőzés és kiskorúval szembeni szeméremsértő cselekmények miatt keresik.

vérfertőzés
Döbbenetes vérfertőzés derült ki, saját lányát ejtette teherbe a férfi.
Fotó: Shutterstock

Vérfertőzés és halott újszülött, saját lányát ejtette teherbe

Az újszülött holttestére Moss Landing közelében, egy elhagyatott útszakasz mellett találtak rá. A csecsemő köldökzsinórja még rajta volt, és sérülések nyomait is felfedezték rajta.

A 14 éves lányt azzal gyanúsítják, hogy köze lehetett a baba halálához, ugyanakkor a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, pontosan milyen bizonyítékok alapján merült fel a szerepe.

A seriff szerint azonban a lány maga is áldozat lehet, ezért elsősorban a biztonságba helyezését szeretnék elérni. A hatóságok úgy tudják, hogy Perez jelenleg együtt bujkál vele, és a lakosság segítségét kérik a megtalálásukhoz.

A nyomozásban fontos áttörést jelentett, hogy egy térfigyelő kamerarendszer segítségével azonosítottak egy, az ügyhöz köthető járművet. Az autó Perezhöz és feleségéhez, Ofelia Garcia Ortegához volt bejegyezve.

Ortegát időközben letartóztatták, és gyermek veszélyeztetésével vádolták meg. Perez továbbra is szökésben van, miközben a hatóságok a férfit és a 14 éves lányt is keresik.

 

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