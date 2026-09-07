Drámai bejelentést tett a műsorvezető: súlyos beteg

A BBC műsorvezetője azért beszélt nyilvánosan a vérrák elleni küzdelméről, hogy felhívja a figyelmet a nehezen felismerhető betegségre.

A vérrák miatt Maryam Moshiri élete végéig kezelésre szorul (A kép illusztráció)

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A 49 éves műsorvezetőnél 2024 novemberében policitémia verát (PV) állapítottak meg. A betegség nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel azonban hatékonyan kordában tartható. Moshiri azért döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél az állapotáról, mert szeretné felhívni a figyelmet a betegségre.

Ritka vérrákot diagnosztizáltak Maryam Moshirinél

A policitémia vera következtében a szervezet túl sok vörösvértestet termel, amitől a vér a normálisnál sűrűbbé válik. Emiatt megnő a vérrögképződés kockázata, ami egyebek mellett szélütéshez, szívrohamhoz vagy mélyvénás trombózishoz vezethet – számolt be róla a BBC.

A betegség tünetei között fejfájás, zavartság, szédülés és homályos látás is előfordulhat. Moshiri ugyanakkor elmondta, hogy a diagnózis előtt többnyire tünetmentes volt. Betegségét azért fedezték fel, mert háziorvosa a rutin vérvizsgálat eredményei alapján további kivizsgálásra küldte.

A kezelés kezdeti szakaszában Moshirinél több alkalommal végeztek vérlebocsátást, amellyel a vér sűrűségét igyekeztek csökkenteni. Öt hónap alatt hét-nyolc ilyen beavatkozáson esett át. Elmondása szerint vasszintje jelentősen lecsökkent, és egyre kimerültebbé vált. Később hajhullás, testszerte jelentkező viszketés és súlyos fáradtság is jelentkezett nála.

A műsorvezető később a brit állami egészségügyi szolgálaton keresztül interferonkezelést kapott. A terápia módosítása után állapota javult, az elmúlt mintegy 15 hónapban mindössze egyszer volt szüksége újabb vérlebocsátásra.

Moshiri szerint fontos tudatosítani, hogy bár betegsége nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel kordában tartható, és az érintettek viszonylag egészséges életet élhetnek.

A háromgyermekes műsorvezető arról is beszélt, hogy a betegséggel járó kimerültség miatt időnként családi eseményeket kellett kihagynia, és előfordult, hogy gyermekeivel sem tudott játszani.

A fáradtságot úgy jellemezte, mintha az emberből teljesen „kivették volna az akkumulátort”, és az alvás sem segítene rajta. Bár jelenleg jobban érzi magát, mint az elmúlt két évben bármikor, állapotának jövőbeli alakulását nem tudja előre jelezni.

A betegség ellenére Moshiri tovább dolgozott, és az elmúlt két évben több jelentős nemzetközi eseményről is tudósított a BBC számára.