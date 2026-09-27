Botrányosra sikeredett a versenyló neve: át kellett nevezni az Osztrák Festő nevű állatot

Az amerikai Jockey Club elrendelte egy versenyló átnevezését, miután úgy határozott, hogy az állat neve Adolf Hitlerre utalt.

Bár megnyerte a futamot, hatalmas botrányt váltott ki a versenyló neve. Fotó: Unsplash

Bár megnyerte a futamot, hatalmas botrányt váltott ki a versenyló neve

A versenyló, Austrian Painter (Osztrák Festő) hétfőn megnyerte bemutatkozó futamát a Horseshoe Indianapolis versenypályán. A Jockey Clubhoz azonban panasz érkezett a név miatt, ezért vizsgálatot indítottak. Az Ausztriában született Hitler az első világháború előtt művész volt Bécsben, épp ezért az internetezők gyakran használják az „Austrian Painter” kifejezést a rá való utalásként, hogy elkerüljék a közösségi oldalak moderációs szűrőit.

Scott Herbertson, a kétéves ló tulajdonosa és tenyésztője a közösségi médiában azt állította, hogy a név valójában Gustav Klimt osztrák művészre utal. A Jockey Club azonban közölte: az Austrian Painter testvérét, a New Order (Új Rend) nevű lovat is át kell nevezni. Ez a név ugyanis a jól ismert brit rockzenekar mellett a náci Németország megszállt Európára vonatkozó politikai tervére is utalhat - írja a The Guardian.

A New Order a kedvenc zenekarom, te ostoba

- írta Herbertson a közösségi médiában.

A Jockey Club bejelentette, hogy az Austrian Painter a továbbiakban a Merrylegs nevet viseli majd.

A hét elején egy hivatalos panasz útján értesítették a hivatalt, hogy a név sértő, ezért azonnal megkezdtük a felülvizsgálatot. A hivatalvezető megállapította, hogy a név nem engedélyezhető a 6.F.9.d szabály értelmében

- áll a Jockey Club szerdai közleményében.