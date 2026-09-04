Forrnak az indulatok Horvátországban – országos tüntetést hirdettek

Országos tüntetést tartanak szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. A demonstrációt szervező gospici civil kezdeményezés azonnali kármentesítést és a felelősök megállapítását követeli – számolt be róla az MTI.

A veszélyes hulladék miatt országos tüntetést szerveznek Zágrábban

Fotó: PIXSELL/YouTube

Zoran Milanovic horvát államfő támogatásáról biztosította a tüntetőket. Szerinte jogos a tiltakozás, mert az emberek azt várják a hatóságoktól, hogy gyorsabban intézkedjenek, állapítsák meg a felelősséget és távolítsák el a hulladékot. Milanovic korábban „ökocídiumnak” nevezte a Gospic térségében történteket.

Andrej Plenkovic miniszterelnök szerdán Gospicba látogatott, ahol miniszterekkel, önkormányzati vezetőkkel és az illetékes intézmények képviselőivel tárgyalt. A civil kezdeményezés képviselői nem vettek részt az egyeztetésen.

A kormányfő a találkozó után azt mondta, megérti a lakosság aggodalmát, de szerinte a problémát az intézményeknek kell megoldaniuk. Hangsúlyozta, hogy a hulladékot jogszerűen és szakmailag megfelelő módon kell eltávolítani.

Több tízezer tonna veszélyes hulladék ügyében nyomoznak

Az illegális hulladéklerakás ügyében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) nyomoz. A gyanú szerint több tízezer tonna hulladékot helyeztek el illegálisan Horvátországban. Az anyag egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett.

A horvát kormány közlése szerint a térség ivóvizét rendszeresen ellenőrzik, és a közegészségügyi intézet vizsgálatai alapján az fogyasztásra alkalmas.

Külföldi cégeket is bevonnak a kármentesítésbe

Plenkovic szerint már zajlik a kármentesítés előkészítése. A felszínen található hulladék mellett a föld alá temetett anyagot is el akarják szállítani. Mivel Horvátországban nincs elegendő kapacitás a teljes mennyiség ártalmatlanítására, külföldi szakvállalatokat is bevonnak.