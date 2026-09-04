Forrnak az indulatok Horvátországban – országos tüntetést hirdettek

Országos tüntetést tartanak szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. A demonstrációt szervező gospici civil kezdeményezés azonnali kármentesítést és a felelősök megállapítását követeli – számolt be róla az MTI.
Zoran Milanovic horvát államfő támogatásáról biztosította a tüntetőket. Szerinte jogos a tiltakozás, mert az emberek azt várják a hatóságoktól, hogy gyorsabban intézkedjenek, állapítsák meg a felelősséget és távolítsák el a hulladékot. Milanovic korábban „ökocídiumnak” nevezte a Gospic térségében történteket.
Andrej Plenkovic miniszterelnök szerdán Gospicba látogatott, ahol miniszterekkel, önkormányzati vezetőkkel és az illetékes intézmények képviselőivel tárgyalt. A civil kezdeményezés képviselői nem vettek részt az egyeztetésen.
A kormányfő a találkozó után azt mondta, megérti a lakosság aggodalmát, de szerinte a problémát az intézményeknek kell megoldaniuk. Hangsúlyozta, hogy a hulladékot jogszerűen és szakmailag megfelelő módon kell eltávolítani.
Több tízezer tonna veszélyes hulladék ügyében nyomoznak
Az illegális hulladéklerakás ügyében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) nyomoz. A gyanú szerint több tízezer tonna hulladékot helyeztek el illegálisan Horvátországban. Az anyag egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett.
A horvát kormány közlése szerint a térség ivóvizét rendszeresen ellenőrzik, és a közegészségügyi intézet vizsgálatai alapján az fogyasztásra alkalmas.
Külföldi cégeket is bevonnak a kármentesítésbe
Plenkovic szerint már zajlik a kármentesítés előkészítése. A felszínen található hulladék mellett a föld alá temetett anyagot is el akarják szállítani. Mivel Horvátországban nincs elegendő kapacitás a teljes mennyiség ártalmatlanítására, külföldi szakvállalatokat is bevonnak.
Az ügy az elmúlt hetekben komoly belpolitikai konfliktussá vált. Az ellenzék korábban bizalmi szavazást kezdeményezett a kormány ellen, a parlament pedig az államfő kezdeményezésére rendkívüli ülést tartott. A horvát parlament augusztus 21-én olyan határozati csomagot fogadott el, amely folyamatos víz-, talaj- és levegőmonitoringot ír elő. A kormánynak 90 napon belül be kell számolnia a törvényhozásnak a kármentesítés előrehaladásáról, költségeiről, határidejéről és környezeti kockázatairól.
A Gospic közelében található egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak. A szakértői vizsgálatok veszélyes és ökotoxikus anyagokat is kimutattak, a lerakótól lejjebb fekvő felszín alatti vízben pedig PFAS-vegyületeket azonosítottak.