Veszélyes szúnyogok jelentek meg Londonban, már szaporodni is kezdtek

Egy invazív szúnyogfaj jelent meg London délkeleti részén, ahol több lakóházban is szaporodni kezdett. Az egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti) több veszélyes betegséget, köztük a sárgalázat, a zikavírust, a dengue-lázat és a chikungunyát is terjesztheti – írja az angol Metro.

Aggasztó felfedezést tettek London délkeleti részén: több lakóházban is megtalálták az egyiptomi csípőszúnyogot, és a lárváira is rábukkantak. A szakértők szerint egyelőre alacsony a lakosságot fenyegető kockázat.

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A brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) fokozta az ellenőrzéseket, és megkezdte a lárvák begyűjtését és elpusztítását. A szakértők szerint a brit éghajlat túl hideg ahhoz, hogy a faj tartósan megtelepedjen.

Könnyű felismerni

Az egyiptomi csípőszúnyog az elmúlt években már háromszor bukkant fel az Egyesült Királyságban, most azonban

először találtak bizonyítékot arra, hogy szaporodik is az országban.

A trópusi és szubtrópusi területeken őshonos faj vélhetően poggyásszal kerülhetett Nagy-Britanniába. A példányokat a Mosquito Watch program segítségével azonosították. Elsősorban sötét, beltéri helyeken bújik meg, petéit pedig olyan edényekbe és tárgyakba rakja, amelyekben összegyűlhet a víz, például vödrökbe, vázákba, gumiabroncsokba vagy ereszcsatornákba.

Dr. Jolyon Medlock, az UKHSA orvosi rovartani részlegének vezetője szerint nincs bizonyíték arra, hogy a szúnyogok bárkit megfertőztek volna. A közeli nyilvános területeken sem találtak belőlük.

Az egyiptomi csípőszúnyog sötét színű, mindössze 4–7 milliméter hosszú. Lábain jellegzetes fehér sávok láthatók, a torán pedig lírára emlékeztető fehér mintázat található.

Petéi száraz környezetben akár hónapokig is életképesek maradhatnak, majd vízbe kerülve kikelnek. Bár idén öt hőhullám is sújtotta az Egyesült Királyságot, a szakértők szerint az időjárás továbbra sem elég meleg a faj tartós megtelepedéséhez.

Több veszélyes betegséget terjeszthet

A zikavírus fertőzött szúnyog csípésével terjed. Sok esetben enyhe tüneteket okoz, például lázat, fejfájást, ízületi és izomfájdalmat, szemvörösséget vagy kiütéseket.

Terhesség alatt azonban komoly szövődményekhez vezethet.

Az Aedes aegypti a dengue-lázat és a chikungunyát is terjesztheti. A dengue magas lázzal és influenzaszerű tünetekkel járhat, súlyos esetben pedig hasi fájdalom, hányás és vérzés is jelentkezhet. A chikungunya legjellemzőbb tünete a magas láz és az erős ízületi fájdalom, amely hosszabb ideig is fennmaradhat.