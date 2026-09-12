Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
súlyos baleset

Súlyos baleset a vidámparkban: mentőhelikoptert is riasztottak

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két gyereket és egy 21 éves nőt szállítottak kórházba, miután feltehetően meghibásodott az egyik játék egy angliai vidámparkban. Egy helyi beszámolója szerint egy kocsi kirepült a pályáról, majd egy másik belerohant.
Link másolása
Vágólapra másolva!
súlyos balesetrendőrgyerek

A mentők, a tűzoltók és a rendőrök péntek este vonultak ki a rotherhami Maltby Crags vásárhoz, miután sérültekről érkezett bejelentés. A dél-yorkshire-i rendőrség megerősítette, hogy egy 11 és egy 13 éves gyerek, valamint egy 21 éves nő sérült meg az egyik vidámparki játékon. Mindhármukat kórházba vitték.

vidámpark
Baleset a vidámparkban. / Forrás: X

Rengeteg rendőr érkezett a vásárhoz a rejtélyes vidámparki baleset után

A közösségi médiában megjelent képek alapján legalább hat rendőrautó érkezett a helyszínre, és a mentőhelikoptert is riaszthatták.

Egy helyi lakos azt írta, hogy a szerkezet egyik kocsija kirepült a pályáról, majd egy másik nekiütközött.

A beszámoló szerint többen kizuhantak a játékból, és legalább két fiú megsérült. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan melyik szerkezet hibásodott meg.

A szeptember 9. óta működő vásárnak a tervek szerint egész hétvégén, délután 5 és este 9 óra között kellett volna fogadnia a látogatókat, de egyelőre nem tudni, újranyit-e. A környező útszakaszt ideiglenesen lezárták, hogy az emberek biztonságosan elhagyhassák a területet, később azonban újra megnyitották.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!