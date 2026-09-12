Súlyos baleset a vidámparkban: mentőhelikoptert is riasztottak

A mentők, a tűzoltók és a rendőrök péntek este vonultak ki a rotherhami Maltby Crags vásárhoz, miután sérültekről érkezett bejelentés. A dél-yorkshire-i rendőrség megerősítette, hogy egy 11 és egy 13 éves gyerek, valamint egy 21 éves nő sérült meg az egyik vidámparki játékon. Mindhármukat kórházba vitték.

Baleset a vidámparkban. / Forrás: X

Rengeteg rendőr érkezett a vásárhoz a rejtélyes vidámparki baleset után

A közösségi médiában megjelent képek alapján legalább hat rendőrautó érkezett a helyszínre, és a mentőhelikoptert is riaszthatták.

Egy helyi lakos azt írta, hogy a szerkezet egyik kocsija kirepült a pályáról, majd egy másik nekiütközött.

A beszámoló szerint többen kizuhantak a játékból, és legalább két fiú megsérült. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan melyik szerkezet hibásodott meg.

A szeptember 9. óta működő vásárnak a tervek szerint egész hétvégén, délután 5 és este 9 óra között kellett volna fogadnia a látogatókat, de egyelőre nem tudni, újranyit-e. A környező útszakaszt ideiglenesen lezárták, hogy az emberek biztonságosan elhagyhassák a területet, később azonban újra megnyitották.