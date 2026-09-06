Vidra támadt rá egy úszóra – 38 öltéssel kellett összevarrni a sebeit

Egy vidra támadta meg az 51 éves Lynnette Bellin úszóoktatót vasárnap reggel, miközben a nő a Tahoe-tóban, a Hidden Beach közelében úszott. Bellin több sérülést szenvedett, sebeit összesen 28 öltéssel kellett összevarrni – számolt be róla a New York Post.

Lynnette Bellin az arcán, a kezén és a lábán is megsérült, miután egy vidra megtámadta (A kép illusztráció)

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A nevadai Renóban úszásoktatóként dolgozó nő elmondása szerint valami megragadta a lábát, majd a víz alá húzta. Az állat olyan erős volt, hogy Bellin először azt hitte, egy ember támadta meg.

A vidra többször is rátámadt az úszóra

A nő beszámolója szerint ezután meglátta a vidrát, amely harapni és karmolni kezdte. Bellin megpróbálta ellökni magától az állatot, az azonban többször visszatért és ismét rátámadt.

Bellin segítségért kiabált, miközben igyekezett elmenekülni az állat elől. Végül sikerült kimásznia a vízből, és néhány csúszós sziklára kapaszkodva biztonságba jutnia.

Elmondása szerint a vidra ezt követően sem távolodott el, hanem a sziklák körül körözött. A nő fenyegetőnek írta le az állat viselkedését.

Bellin elmondása szerint 25 éve úszik a Tahoe-tóban, amelyet korábban a nyugalom és a biztonság helyének tekintett. A támadás után azonban egyelőre fél attól, hogy ismét visszatérjen a nyílt vízi úszáshoz.