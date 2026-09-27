Életveszélyes vihar tombol Amerikában, szükségállapotot hirdettek New Yorkban és New Jerseyben – fotók

Az Egyesült Államok északkeleti részén egy úgynevezett nor'easter okoz súlyos időjárási helyzetet. A vihar New Yorktól Bostonig veszélyes tengerparti áradásokat, heves esőt és erős széllökéseket hozott, miközben Virginia és Maine között is jelentős időjárási fennakadásokra figyelmeztettek.
Halálos áldozata is van a viharnak
Brooklynban egy férfi életét vesztette, amikor egy kidőlő fa rázuhant – írja a BBC.
A New York-i hatóságok szerint a hétvégén akár 55 mérföld/órás, vagyis mintegy 86 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.
Az erős szél fákat és villanyvezetékeket dönthet ki, ami további áramkimaradásokhoz vezethet.
A New York-i polgármester arra kérte a lakosságot, hogy aki teheti, ne induljon útnak, és senki ne próbáljon meg gyalogosan vagy autóval átkelni az elöntött területeken.
Több mint százezer háztartás maradt áram nélkül
A vihar jelentős károkat okozott az elektromos hálózatban is. A PowerOutage adatai szerint több mint 100 ezer háztartás maradt áram nélkül, döntő többségük az Egyesült Államok északkeleti részén.
A közlekedésben szintén komoly fennakadásokat okozott az időjárás.
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal arra kérte a repülővel utazókat, hogy indulás előtt egyeztessenek légitársaságukkal járatuk aktuális állapotáról. A FlightAware adatai szerint több mint 2400 járat késett, további 1199 járatot pedig töröltek.
Elöntötte az árvíz New Jersey egyes részeit
A tengerparti területeken különösen súlyos a helyzet. New Jersey több településén utcákat és lakóházakat is elöntött a víz. Surf Cityben és Manasquanban is jelentős áradásokról számoltak be.
A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztetett, hogy az alacsonyan fekvő, part menti területeken komoly elöntések alakulhatnak ki.
Egyes utakat teljesen ellephet a víz, és az épületek, valamint az üzletek is veszélybe kerülhetnek.
A helyzetet tovább súlyosbíthatja a szombati telihold, amely várhatóan hozzájárul a tengerparti áradások fokozódásához.
Koncerteket és sporteseményeket is töröltek
Az ítéletidő miatt számos nagy rendezvényt is le kellett mondani vagy el kellett halasztani. Bostonban a Red Sox Chicago Cubs elleni mérkőzését vasárnap délutánra helyezték át, és a találkozót Floridában rendezik meg.
Elmaradt a Red Bull New York és a St Louis City SC profi futballmérkőzése is. New Yorkban pedig a Central Parkba tervezett Global Citizen Festival sem valósul meg. A rendezvényen Lauryn Hill, Wyclef Jean és John Legend is fellépett volna.
Boston környékén Ed Sheeran koncertjét is törölték. Az énekes fellépését a Gillette Stadiumban biztonsági okokból mondták le.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövesse a helyi időjárási és biztonsági figyelmeztetéseket, és lehetőség szerint kerülje a felesleges utazást a veszélyes időjárási helyzet idején.