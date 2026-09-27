Életveszélyes vihar tombol Amerikában, szükségállapotot hirdettek New Yorkban és New Jerseyben – fotók

Az Egyesült Államok északkeleti részén egy úgynevezett nor'easter okoz súlyos időjárási helyzetet. A vihar New Yorktól Bostonig veszélyes tengerparti áradásokat, heves esőt és erős széllökéseket hozott, miközben Virginia és Maine között is jelentős időjárási fennakadásokra figyelmeztettek.

A vihar miatt elöntötte az árvíz New Jersey egyes részeit

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Halálos áldozata is van a viharnak

Brooklynban egy férfi életét vesztette, amikor egy kidőlő fa rázuhant – írja a BBC.

A New York-i hatóságok szerint a hétvégén akár 55 mérföld/órás, vagyis mintegy 86 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

Az erős szél fákat és villanyvezetékeket dönthet ki, ami további áramkimaradásokhoz vezethet.

A New York-i polgármester arra kérte a lakosságot, hogy aki teheti, ne induljon útnak, és senki ne próbáljon meg gyalogosan vagy autóval átkelni az elöntött területeken.

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Több mint százezer háztartás maradt áram nélkül

A vihar jelentős károkat okozott az elektromos hálózatban is. A PowerOutage adatai szerint több mint 100 ezer háztartás maradt áram nélkül, döntő többségük az Egyesült Államok északkeleti részén.

A közlekedésben szintén komoly fennakadásokat okozott az időjárás.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal arra kérte a repülővel utazókat, hogy indulás előtt egyeztessenek légitársaságukkal járatuk aktuális állapotáról. A FlightAware adatai szerint több mint 2400 járat késett, további 1199 járatot pedig töröltek.

Fotó: MATTHEW HATCHER / AFP

Elöntötte az árvíz New Jersey egyes részeit

A tengerparti területeken különösen súlyos a helyzet. New Jersey több településén utcákat és lakóházakat is elöntött a víz. Surf Cityben és Manasquanban is jelentős áradásokról számoltak be.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztetett, hogy az alacsonyan fekvő, part menti területeken komoly elöntések alakulhatnak ki.

Egyes utakat teljesen ellephet a víz, és az épületek, valamint az üzletek is veszélybe kerülhetnek.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja a szombati telihold, amely várhatóan hozzájárul a tengerparti áradások fokozódásához.

Koncerteket és sporteseményeket is töröltek

Az ítéletidő miatt számos nagy rendezvényt is le kellett mondani vagy el kellett halasztani. Bostonban a Red Sox Chicago Cubs elleni mérkőzését vasárnap délutánra helyezték át, és a találkozót Floridában rendezik meg.