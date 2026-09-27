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Életveszélyes vihar tombol Amerikában, szükségállapotot hirdettek New Yorkban és New Jerseyben – fotók

46 perce
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Több tízmillió embert fenyeget a veszélyes időjárás az Egyesült Államok északkeleti részén, ahol jelentős áradások, erős szél és közlekedési fennakadások nehezítik a mindennapokat. A vihar miatt New Yorkban és New Jerseyben is szükségállapotot hirdettek, több mint százezer háztartás maradt áram nélkül, és több ezer repülőjárat közlekedését is érintette az ítéletidő.
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viharárvízEgyesült Államok

Az Egyesült Államok északkeleti részén egy úgynevezett nor'easter okoz súlyos időjárási helyzetet. A vihar New Yorktól Bostonig veszélyes tengerparti áradásokat, heves esőt és erős széllökéseket hozott, miközben Virginia és Maine között is jelentős időjárási fennakadásokra figyelmeztettek.

EDGEWATER, NEW JERSEY, USA - SEPTEMBER 26: A vehicle is seen submerged in floodwaters in a parking lot along the Hudson River during a nor'easter storm in Edgewater, New Jersey, United States, on September 26, 2026. Heavy rain and strong winds battered the northeastern United States as an unusually powerful autumn storm intensified, forcing the cancellation of hundreds of flights and leaving tens of thousands of people without power. New York, Boston and Philadelphia were among the areas affected by the storm, as authorities warned of potential major flooding and road closures. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP), vihar
A vihar miatt elöntötte az árvíz New Jersey egyes részeit
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Halálos áldozata is van a viharnak

Brooklynban egy férfi életét vesztette, amikor egy kidőlő fa rázuhant – írja a BBC.

A New York-i hatóságok szerint a hétvégén akár 55 mérföld/órás, vagyis mintegy 86 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

Az erős szél fákat és villanyvezetékeket dönthet ki, ami további áramkimaradásokhoz vezethet.

A New York-i polgármester arra kérte a lakosságot, hogy aki teheti, ne induljon útnak, és senki ne próbáljon meg gyalogosan vagy autóval átkelni az elöntött területeken.

EDGEWATER, NEW JERSEY, USA - SEPTEMBER 26: A person is seen on a boat near a vehicle submerged in floodwaters in a parking lot along the Hudson River during a nor'easter storm in Edgewater, New Jersey, United States, on September 26, 2026. Heavy rain and strong winds battered the northeastern United States as an unusually powerful autumn storm intensified, forcing the cancellation of hundreds of flights and leaving tens of thousands of people without power. New York, Boston and Philadelphia were among the areas affected by the storm, as authorities warned of potential major flooding and road closures. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP), vihar, áradás, árvíz
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Több mint százezer háztartás maradt áram nélkül

A vihar jelentős károkat okozott az elektromos hálózatban is. A PowerOutage adatai szerint több mint 100 ezer háztartás maradt áram nélkül, döntő többségük az Egyesült Államok északkeleti részén.

A közlekedésben szintén komoly fennakadásokat okozott az időjárás.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal arra kérte a repülővel utazókat, hogy indulás előtt egyeztessenek légitársaságukkal járatuk aktuális állapotáról. A FlightAware adatai szerint több mint 2400 járat késett, további 1199 járatot pedig töröltek.

A flooded street is seen during a major noreaster in Atlantic City, New Jersey, on September 26, 2026. Heavy rain and strong winds battered the northeastern United States as an unusually powerful autumn storm intensified, forcing the cancelation of hundreds of flights and leaving tens of thousands of people without power. New York, Boston and Philadelphia were all in the firing line of the "Nor'easter" -- so labeled for its northeasterly winds -- as authorities warned of potential major flooding and road closures. (Photo by Matthew HATCHER / AFP), vihar, áradás, árvíz
Fotó: MATTHEW HATCHER / AFP

Elöntötte az árvíz New Jersey egyes részeit

A tengerparti területeken különösen súlyos a helyzet. New Jersey több településén utcákat és lakóházakat is elöntött a víz. Surf Cityben és Manasquanban is jelentős áradásokról számoltak be.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztetett, hogy az alacsonyan fekvő, part menti területeken komoly elöntések alakulhatnak ki.

Egyes utakat teljesen ellephet a víz, és az épületek, valamint az üzletek is veszélybe kerülhetnek.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja a szombati telihold, amely várhatóan hozzájárul a tengerparti áradások fokozódásához.

Koncerteket és sporteseményeket is töröltek

Az ítéletidő miatt számos nagy rendezvényt is le kellett mondani vagy el kellett halasztani. Bostonban a Red Sox Chicago Cubs elleni mérkőzését vasárnap délutánra helyezték át, és a találkozót Floridában rendezik meg.

Elmaradt a Red Bull New York és a St Louis City SC profi futballmérkőzése is. New Yorkban pedig a Central Parkba tervezett Global Citizen Festival sem valósul meg. A rendezvényen Lauryn Hill, Wyclef Jean és John Legend is fellépett volna.

Boston környékén Ed Sheeran koncertjét is törölték. Az énekes fellépését a Gillette Stadiumban biztonsági okokból mondták le.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövesse a helyi időjárási és biztonsági figyelmeztetéseket, és lehetőség szerint kerülje a felesleges utazást a veszélyes időjárási helyzet idején.

 

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