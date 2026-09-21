Kutat ásott a telkén, amikor előkerült a második világháború veszélyes robbanószere

Kútásás közben bukkant egy gyanús tárgyra egy kászonimpéri lakó, ezért értesítette a hatóságokat. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy feltehetően második világháborús kézigránát került elő a földből.

Kutat ásott egy férfi Hargita megyében, Romániában, amikor egy második világháborús robbanóanyag, kézigránát került elő (illusztráció) Fotó: By Daderot - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17366338

Kútásás során került elő egy második világháborús kézigránát

A Hargita megyei tűzoltóság tűzszerész-csapata vizsgálta meg a megtalált tárgyat. A szakemberek a környéket is átvizsgálták, de további lőszert nem találtak. A világháborús kézigránátot biztonságosan elszállították, megsemmisítésére pedig később kerül sor – írja a Székelyhon.ro.

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