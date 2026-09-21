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második világháborús

Kutat ásott a telkén, amikor előkerült a második világháború veszélyes robbanószere

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Tűzszerészek vonultak ki a romániai Hargita megyében fekvő Kászonimpérre, miután egy férfi kútásás közben robbanószert talált a telkén. A feltehetően második világháborús gránátot biztonságosan elszállították.
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Kútásás közben bukkant egy gyanús tárgyra egy kászonimpéri lakó, ezért értesítette a hatóságokat. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy feltehetően második világháborús kézigránát került elő a földből.

Kutat ásott egy férfi Hargita megyében, Romániában, amikor egy második világháborús robbanóanyag, kézigránát került elő
Kutat ásott egy férfi Hargita megyében, Romániában, amikor egy második világháborús robbanóanyag, kézigránát került elő (illusztráció) Fotó: By Daderot - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17366338

Kútásás során került elő egy második világháborús kézigránát

A Hargita megyei tűzoltóság tűzszerész-csapata vizsgálta meg a megtalált tárgyat. A szakemberek a környéket is átvizsgálták, de további lőszert nem találtak. A világháborús kézigránátot biztonságosan elszállították, megsemmisítésére pedig később kerül sor – írja a Székelyhon.ro.

Kivonult a rendőrség: bombát találtak Galambos Lajos birtokán

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