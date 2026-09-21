Kutat ásott a telkén, amikor előkerült a második világháború veszélyes robbanószere

Kútásás közben bukkant egy gyanús tárgyra egy kászonimpéri lakó, ezért értesítette a hatóságokat. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy feltehetően második világháborús kézigránát került elő a földből.
Kútásás során került elő egy második világháborús kézigránát
A Hargita megyei tűzoltóság tűzszerész-csapata vizsgálta meg a megtalált tárgyat. A szakemberek a környéket is átvizsgálták, de további lőszert nem találtak. A világháborús kézigránátot biztonságosan elszállították, megsemmisítésére pedig később kerül sor – írja a Székelyhon.ro.
Kivonult a rendőrség: bombát találtak Galambos Lajos birtokán
Kutyasétáltatás közben bukkant rá egy bombára Galambos Lajos. A trombitás a boldogasszonypusztai birtokán található kiszáradt tómederben talált rá a robbanószerkezetre, amely feltehetően a második világháborúból származik.
Bombát találtak Tiszabőn, tűzszerészek érkeztek a helyszínre
Egy feltételezhetően a második világháborúból származó bombát találtak munkavégzés közben Tiszabőn a Gorkij úton – közölte a mintegy kétezer-kétszáz lakosú település polgármestere.