Új világrekord született: nyolc órán át futott és DJ-zett, de ez még nem minden

Eddy Palermo helyi lemezlovas Guinness-világrekordot állított fel azzal, hogy 46,7 kilométert futott, miközben nyolc órán keresztül folyamatosan DJ-zett. A BPMATHON nevű rekordkísérletet augusztus 8-án rendezték meg Miamiban.

Eddy Palermo nyolc órán keresztül futott és zenélt a világrekord felállítása során

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Palermo a Brickelltől Dadelandig húzódó The Underline mentén teljesítette a távot. Futás közben egy külön erre a célra kialakított, kerekeken guruló DJ-rendszert tolt maga előtt – számolt be róla az One Music.

A felszerelés mintegy 70 fontot, vagyis csaknem 32 kilogrammot nyomott. A rendszer egy AlphaTheta OMNIS-DUO kontrollert és WAVE-EIGHT hangfalakat is tartalmazott.

A DJ-nek így a futás mellett folyamatosan zenét kellett választania és mixelnie, miközben arra is ügyelt, hogy a nyolcórás produkció megszakítás nélkül folytatódjon.

Az 50 kilométeres célt nem sikerült elérnie

Palermo eredetileg 50 kilométer megtételét tűzte ki célul, a rekordkísérlet során azonban 46,7 kilométerig jutott. A hiányzó 3,3 kilométert másnap futópadon teljesítette.

A Guinness-világrekordot szempontjából azonban a 46,7 kilométeres teljesítmény számított: ezzel Palermo teljesítette a leghosszabb távot folyamatos DJ-zés közben.

A férfi később arról beszélt, hogy a fizikai megterhelés mellett folyamatos koncentrációra is szüksége volt. Előfordult, hogy futás közben már komoly fájdalmakkal küzdött, miközben arra is figyelnie kellett, hogy az éppen játszott szám vége előtt elindítsa a következőt.

Palermo számára az állóképességi sport sem ismeretlen: 2020 és 2025 között 14 különböző endurance-versenyt teljesített, miközben DJ-ként is építette pályafutását.

Jótékony célt is szolgált a világrekord felállítása

A BPMATHON-t élőben közvetítették, a rendezvény során pedig a Friends of The Underline szervezet számára is gyűjtöttek adományokat. A szervezet közösségi programokat szervez, valamint az aktív életmódot és Miami közösségi tereinek használatát népszerűsíti.

Palermo a rekordkísérletet nem egyszeri eseménynek szánta. A tervek szerint további BPMATHON-okat rendezne, és más városokba is elvinné a futással összekötött DJ-szett koncepcióját.