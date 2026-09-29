Világrekordot döntene: megállás nélkül hét napig akar táncolni egy férfi

Egészen különleges világrekord-kísérlet zajlik a nigériai Lagosban, ahol egy 33 éves táncos, Benjamin Daniel, művésznevén Ben Dancer, azt tűzte ki célul, hogy 168 órán keresztül táncoljon. A férfi szeptember 22-én kezdte meg a kihívást a Freedom Parkban, és ha sikerül teljesítenie a tervét, kedden érhet a célba.
Ben Dancer 41 órával szeretné túlszárnyalni az egyéni táncmaraton jelenlegi rekordját, amelyet az indiai Srushti Sudhir Jagtap állított fel 2023-ban.
A táncos akkor 127 órán keresztül táncolt, és mindössze 16 éves volt.
Óránként 5 perc pihenőt kap
A kihívás természetesen komoly fizikai megterhelést jelent. Ben Dancer óránként 5 perc pihenőt kap, de ezeket a pihenőidőket össze is gyűjtheti.
Így megteheti, hogy több órán keresztül folyamatosan táncol, majd az összegyűjtött időt egyszerre használja fel pihenésre.
A helyszínen egy orvosi csapat is jelen van, hogy szükség esetén segítséget nyújtson.
A táncos a rekordkísérlet előtt intenzív fitneszedzéssel készült, étrendjét pedig szintén megváltoztatta.
A felkészülés során különösen a szénhidrátbevitelre és a kardiovaszkuláris edzésre helyezte a hangsúlyt.
Tömegek szurkolnak neki Lagosban
A produkció az elmúlt napokban valóságos utcai fesztivállá alakult. Fiatalok tömegei gyűlnek össze a Freedom Parkban, hogy figyeljék Ben Dancer teljesítményét, sokan pedig a közösségi médiában is megosztják a táncosról készült videókat.
A férfi nem egyetlen stílust használ: a produkcióban a nigériai kultúra számos eleme megjelenik.
Az afrobeats mellett fuji, jazz és zouk is felcsendül, időnként pedig hagyományos nigériai ruhákban, például agbadában és dashikiben táncol.
A táncos csapata szerint a cél nem pusztán a fizikai állóképesség próbára tétele. A produkcióval Nigéria kulturális sokszínűségét is szeretnék bemutatni, hiszen az országban több mint 250 etnikai csoport él.
A Guinness még nem erősítette meg a rekordot
Bár Ben Dancer célja egy új világrekord felállítása, a Guinness World Records egyelőre nem erősítette meg, hogy a kísérlet hivatalosan megfelel-e a rekordkategória feltételeinek – írja a BBC.
Nigériában ugyanakkor az elmúlt években komoly népszerűségre tettek szert a Guinness-rekordkísérletek.
2023-ban Hilda Baci nigériai séf 93 óra 11 percen keresztül főzött Lagosban, teljesítményét pedig a Guinness hivatalosan is új rekordként ismerte el.
Ezt követően valóságos rekordláz indult az országban: a Guinness közlése szerint két hónap alatt több mint 1500 új jelentkezés érkezett Nigériából, többek között olvasási, éneklési és horgolási rekordkísérletekre.
12 órán át egyensúlyozott 100 méter magasan, elképesztő világrekord született
Jaan Roose észt slackliner különleges rekordkísérletre vállalkozott Pozsonyban: 12 órán keresztül egy 100 méteres magasságban kifeszített hevederen egyensúlyozott. A sportoló 14,7 kilométeres teljesítményével új világrekordot állított fel.