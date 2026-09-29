Világrekordot döntene: megállás nélkül hét napig akar táncolni egy férfi

Egészen különleges világrekord-kísérlet zajlik a nigériai Lagosban, ahol egy 33 éves táncos, Benjamin Daniel, művésznevén Ben Dancer, azt tűzte ki célul, hogy 168 órán keresztül táncoljon. A férfi szeptember 22-én kezdte meg a kihívást a Freedom Parkban, és ha sikerül teljesítenie a tervét, kedden érhet a célba.

Ben Dancer 168 óra folyamatos tánccal szeretne világrekordot dönteni

Fotó: Twitter/X

Ben Dancer 41 órával szeretné túlszárnyalni az egyéni táncmaraton jelenlegi rekordját, amelyet az indiai Srushti Sudhir Jagtap állított fel 2023-ban.

A táncos akkor 127 órán keresztül táncolt, és mindössze 16 éves volt.

Nigerian dancer Benjamin Daniel Gabriel is trying to dance for 168 hours straight.



He’s taking on the seven-day challenge in Lagos in a bid to set a Guinness World Record and put African dance on the global stage. pic.twitter.com/BX8pwfU1of — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 28, 2026

Óránként 5 perc pihenőt kap

A kihívás természetesen komoly fizikai megterhelést jelent. Ben Dancer óránként 5 perc pihenőt kap, de ezeket a pihenőidőket össze is gyűjtheti.

Így megteheti, hogy több órán keresztül folyamatosan táncol, majd az összegyűjtött időt egyszerre használja fel pihenésre.

A helyszínen egy orvosi csapat is jelen van, hogy szükség esetén segítséget nyújtson.

A táncos a rekordkísérlet előtt intenzív fitneszedzéssel készült, étrendjét pedig szintén megváltoztatta.

A felkészülés során különösen a szénhidrátbevitelre és a kardiovaszkuláris edzésre helyezte a hangsúlyt.

A Nigerian dancer is attempting to dance non-stop for seven days in order to set a new world record.

Benjamin Daniel is aiming to dance for 168 hours - 41 hours longer than the current record for the longest individual dance marathon.https://t.co/kRpOlQms2l pic.twitter.com/HDhSm2aA7h — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 28, 2026

Tömegek szurkolnak neki Lagosban

A produkció az elmúlt napokban valóságos utcai fesztivállá alakult. Fiatalok tömegei gyűlnek össze a Freedom Parkban, hogy figyeljék Ben Dancer teljesítményét, sokan pedig a közösségi médiában is megosztják a táncosról készült videókat.

A férfi nem egyetlen stílust használ: a produkcióban a nigériai kultúra számos eleme megjelenik.

Az afrobeats mellett fuji, jazz és zouk is felcsendül, időnként pedig hagyományos nigériai ruhákban, például agbadában és dashikiben táncol.

A táncos csapata szerint a cél nem pusztán a fizikai állóképesség próbára tétele. A produkcióval Nigéria kulturális sokszínűségét is szeretnék bemutatni, hiszen az országban több mint 250 etnikai csoport él.

Ben Dancer is currently trying to beat the Guinness world record for the longest solo dance at Freedom Park, he’s done 3 days out of 7.

If you’re chanced, stop by to encourage him 🫶🏾 pic.twitter.com/jzFAPNdh4C — Fola Fasanmi (@folastag) September 25, 2026

A Guinness még nem erősítette meg a rekordot

Bár Ben Dancer célja egy új világrekord felállítása, a Guinness World Records egyelőre nem erősítette meg, hogy a kísérlet hivatalosan megfelel-e a rekordkategória feltételeinek – írja a BBC.