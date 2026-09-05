Az ENSZ megváltoztatná a világtérképet – Afrika valódi méretét akarják megmutatni

Az ENSZ Közgyűlése megszavazta azt a határozatot, amely az Afrika valódi méretét pontosabban tükröző világtérkép használatát támogatja. A Togo által előterjesztett, az Afrikai Unió tagállamai által támogatott „Correct the Map” kezdeményezés mellett 164 ország szavazott, köztük Franciaország és az Egyesült Királyság. Az Egyesült Államok egyedüliként voksolt ellene, hat ország tartózkodott – számolt be róla a BBC.

Az Equal Earth világtérkép pontosabban ábrázolja a kontinensek egymáshoz viszonyított méretét

Fotó: HANDOUT / Equal Earth

A határozat nem kötelező erejű, ugyanakkor a kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a különböző intézmények a jövőben olyan térképeket használjanak, amelyek pontosabban érzékeltetik az egyes kontinensek területét.

Jelentősen torzíthatja a kontinensek méretét a Mercator-vetület

A vita középpontjában az 1569-ben Gerardus Mercator flamand térképész által kidolgozott Mercator-vetület áll. A térképi ábrázolást eredetileg a hajózás és a navigáció megkönnyítésére készítették, később azonban világszerte elterjedt.

A vetület egyik sajátossága, hogy jelentősen torzítja a területek egymáshoz viszonyított méretét: a sarkokhoz közelebbi térségek nagyobbnak, míg az Egyenlítő környékén található területek kisebbnek látszanak. Ennek egyik legismertebb példája Afrika és Grönland összehasonlítása. A Mercator-vetületű térképeken a két terület mérete hasonlónak tűnhet, miközben Afrika valójában mintegy tizennégyszer nagyobb Grönlandnál.

A torzítás abból fakad, hogy a Föld gömbölyű felszínét nem lehet minden tulajdonságát egyszerre megőrizve sík térképen ábrázolni, ezért minden térképvetület bizonyos kompromisszumokkal jár.

Az Equal Earth vetületet támogatják

A probléma kezelésére térképészek 2018-ban dolgozták ki az Equal Earth nevű területtartó vetületet. Ennek egyik fő előnye, hogy a földrészek és országok területének egymáshoz viszonyított nagyságát pontosabban jeleníti meg.

Az Afrikai Unió 54 tagállama februárban támogatta az Equal Earth használatát, arra hivatkozva, hogy az pontosabban mutatja valamennyi kontinens, különösen Afrika méretét.

A #CorrectTheMap kampány szerint Afrika hatalmas területét jól érzékelteti, hogy az Egyesült Államok, Kína, India, Japán, Mexikó és Európa jelentős része együttesen is elférne rajta.

Robert Dussey togói külügyminiszter a szavazás előtt úgy fogalmazott, hogy „egy igazságos világ egy igazságos térképpel kezdődik”. Szerinte a térképek nem semlegesek, mivel befolyásolják, hogyan érzékelik az emberek az egyes kontinensek és népek helyét a világban.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szintén támogatta a kezdeményezést, és közölte, hogy minisztériuma felhagy a Mercator-vetület használatával.