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világtérkép

Az ENSZ megváltoztatná a világtérképet – Afrika valódi méretét akarják megmutatni

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Az ENSZ Közgyűlése nagy többséggel támogatta az Afrika méretét pontosabban ábrázoló térképek használatát. A kezdeményezés szerint a jelenleg széles körben használt világtérkép a Mercator-vetület miatt torz képet ad a kontinensek egymáshoz viszonyított méretéről, ezért egy területtartó vetület alkalmazását szorgalmazzák.
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világtérképENSZAfrika

Az ENSZ Közgyűlése megszavazta azt a határozatot, amely az Afrika valódi méretét pontosabban tükröző világtérkép használatát támogatja. A Togo által előterjesztett, az Afrikai Unió tagállamai által támogatott „Correct the Map” kezdeményezés mellett 164 ország szavazott, köztük Franciaország és az Egyesült Királyság. Az Egyesült Államok egyedüliként voksolt ellene, hat ország tartózkodott – számolt be róla a BBC.

Afrika, ENSZ, ENSZ Közgyűlés, Mercator-vetület, Equal Earth, Correct the Map, Afrikai Unió, Togo, térképészet, Gerardus Mercator Az Equal Earth világtérkép pontosabban ábrázolja a kontinensek egymáshoz viszonyított méretét This handout graphic provided by Equal Earth shows the Equal Earth cartographic projection. The United Nations General Assembly voted on September 4, 2026, to back a resolution spearheaded by several African countries to adopt a map that makes their continent bigger while shrinking North America and Europe. Aimed at "a more accurate representation" of continental landmasses, the resolution was supported by 164 countries while the United States voted against it and six other states abstained. The new map -- known as the Equal Earth cartographic projection -- "is a relevant option for improving the accuracy of the cartographic representation of the world," the resolution said. (Photo by Handout / Equal Earth / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP / EQUAL EARTH / HANDOUT " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az Equal Earth világtérkép pontosabban ábrázolja a kontinensek egymáshoz viszonyított méretét
Fotó: HANDOUT / Equal Earth

A határozat nem kötelező erejű, ugyanakkor a kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a különböző intézmények a jövőben olyan térképeket használjanak, amelyek pontosabban érzékeltetik az egyes kontinensek területét.

Jelentősen torzíthatja a kontinensek méretét a Mercator-vetület

A vita középpontjában az 1569-ben Gerardus Mercator flamand térképész által kidolgozott Mercator-vetület áll. A térképi ábrázolást eredetileg a hajózás és a navigáció megkönnyítésére készítették, később azonban világszerte elterjedt.

A vetület egyik sajátossága, hogy jelentősen torzítja a területek egymáshoz viszonyított méretét: a sarkokhoz közelebbi térségek nagyobbnak, míg az Egyenlítő környékén található területek kisebbnek látszanak. Ennek egyik legismertebb példája Afrika és Grönland összehasonlítása. A Mercator-vetületű térképeken a két terület mérete hasonlónak tűnhet, miközben Afrika valójában mintegy tizennégyszer nagyobb Grönlandnál.

A torzítás abból fakad, hogy a Föld gömbölyű felszínét nem lehet minden tulajdonságát egyszerre megőrizve sík térképen ábrázolni, ezért minden térképvetület bizonyos kompromisszumokkal jár.

Az Equal Earth vetületet támogatják

A probléma kezelésére térképészek 2018-ban dolgozták ki az Equal Earth nevű területtartó vetületet. Ennek egyik fő előnye, hogy a földrészek és országok területének egymáshoz viszonyított nagyságát pontosabban jeleníti meg.

Az Afrikai Unió 54 tagállama februárban támogatta az Equal Earth használatát, arra hivatkozva, hogy az pontosabban mutatja valamennyi kontinens, különösen Afrika méretét.

A #CorrectTheMap kampány szerint Afrika hatalmas területét jól érzékelteti, hogy az Egyesült Államok, Kína, India, Japán, Mexikó és Európa jelentős része együttesen is elférne rajta.

Robert Dussey togói külügyminiszter a szavazás előtt úgy fogalmazott, hogy „egy igazságos világ egy igazságos térképpel kezdődik”. Szerinte a térképek nem semlegesek, mivel befolyásolják, hogyan érzékelik az emberek az egyes kontinensek és népek helyét a világban.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szintén támogatta a kezdeményezést, és közölte, hogy minisztériuma felhagy a Mercator-vetület használatával.

Az Egyesült Államok ellenezte a világtérkép megváltoztatását

Az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely a határozat ellen szavazott. Yaryna Ferencevych amerikai ENSZ-képviselő szerint a világszervezet közgyűlésének fontosabb nemzetközi kérdésekkel, köztük a békével, a jóléttel és az államok közötti kapcsolatokkal kellene foglalkoznia.

A kezdeményezés támogatói ugyanakkor úgy vélik, hogy a térképek nem csupán földrajzi tájékozódásra szolgálnak, hanem politikai és gazdasági szempontból is befolyásolhatják az egyes térségekről kialakult képet.

Kioko Muendo kenyai geográfus szerint a Mercator-vetület Afrika erőforrásainak, népességének és befektetési lehetőségeinek megítélésére is hatással lehetett.

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