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Villám csapott a négygyermekes családapába, aki csak másokon akart segíteni: már nem lehetett megmenteni az életét

1 órája
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A közelgő vihar ellenére is a bajba jutott hajósok segítségére sietett egy négygyermekes édesapa Florida partjainál, ám miközben az embereket próbálta megmenteni, villám csapott belé. A férfit azonnal kórházba szállították, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
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viharvillámhalál

Felfoghatatlan tragédia történt, miután egy négygyermekes édesapa azok után halt meg, hogy villám csapott belé, miközben a floridai partok közelében rekedt hajósoknak próbált segíteni. A sokkoló eset augusztus 30-án, szombaton este fél hét körül történt Fort De Sotónál a hírek szerint jetskizés közben. A férfit, akit később Steve Mathesonként azonosítottak, ugyan kórházba szállították, de ott belehalt a sérüléseibe. Unokatestvére, Marianne szerint azért történt tragédia, mert utolsó pillanataiban is másokon akart segíteni.

Villámcsapás végzett a szeretett családapával
Villámcsapás végzett a szeretett családapával  Fotó: GoFundMe

Steve egy barátjával jetskizett, amikor észrevették, hogy a közelben egy hajó valószínűleg meghibásodott. Bár már közeledett a vihar, megállt, hogy segítsen a bajba jutott hajósoknak. A zivatar azonban nagyon rövid időn belül közvetlenül föléjük ért.

A villám nagyon gyorsan végzett vele. Még az utolsó pillanataiban is idegeneken próbált segíteni. Nem is lett volna másképp. Nem félt kimondani valakinek, hogy mennyire szereti. Nagyon mélyen szeretett. És amilyen nagy szeretettel fordult másokhoz, akkora űrt hagy maga után. A felesége volt a mindene, a gyerekei voltak a mindene. Ők voltak számára az elsők

 - közölte a férfi gyászoló unokatestvére, Marianne, míg a nő férje, James Shuman úgy nyilatkozott, hogy Steve mellett mindenki úgy érezte, mintha a legjobb barátja lenne. 

Bármit megtett volna bárkiért. 

Villámcsapás végzett a szeretett apával, a temetésére gyűjtenek 

Imádta a feleségét, Abbie-t és a négy gyermekét. A családja jelentette számára a legnagyobb örömöt, és minden együtt töltött pillanatot nagyra becsült. Olyan férj és apa volt, aki mélyen szeretett, teljes szívvel jelen volt a családja életében, és a szeretteit helyezte az élete középpontjába. A családja iránt érzett szeretete abban is megmutatkozott, ahogyan másokkal bánt, és ahogyan az életét élte. Nincsenek szavak, amelyek valóban ki tudnák fejezni, milyen hatalmas veszteséget jelent ez Abbie és a gyerekek számára

 - írta egy családi barát, aki arra törekszik, hogy minél több pénzt összetudjon gyűjteni a gyászoló család számára, hogy legalább a temetési költségek fedezésével enyhíteni tudjon fájdalmukon, írja a People.

 

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