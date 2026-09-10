Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter szerint tíz magyar diplomatát küldhet haza Oroszország

villám

Villám csapott a nyugdíjasba, másodperceken belül bekövetkezett a tragédia

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragikus hirtelenséggel halt meg egy közkedvelt ohiói középiskolai edző, mindössze három héttel azután, hogy nyugdíjba vonult. A 60 éves Joe Pierro éppen a kertjét nyírta, amikor villám csapott belé. A férfi több mint három évtizeden át edzőként és tanárként dolgozott a Steubenville High Schoolban, ahol most egy egész közösség gyászolja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
villámhaláltragédia

Mindössze néhány héttel nyugdíjbavonulását követően villámcsapás következtében életét vesztette egy közkedvelt ohiói középiskolai edző. A 60 éves Joe Pierro szeptember 4-én, pénteken délelőtt hunyt el, miután fűnyírás közben villám csapott belé. Munkahelyéről, a Staubenville Gimnáziumból csupán a tragédia előtt három héttel vonult nyugdíjba. Halálával a hírek szerint a 14. ember lett az Egyesült Államokban, aki ily módon vesztette életét. 

Fűnyírás közben csapott villám a nyugdíjasba.
Fűnyírás közben csapott villám a nyugdíjasba  Fotó: pexels

Hirtelen jött a tragédia: villám csapott a nyugdíjasba

Egykori munkahelye megrendülten búcsúzott Pierrótól, akit régi tanárként, edzőként, kollégaként és barátként méltattak:

A Big Red család hatalmas veszteséget szenvedett egy olyan férfi hirtelen halálával, aki élete jelentős részét a fiatalok szolgálatának és inspirálásának szentelte. Joe Pierro több volt, mint tanár és edző. Mentor, példakép, motivátor és barát volt. Az osztályteremben és a pályán töltött évei alatt Joe számtalan fiatalnak segített abban, hogy tanuljanak, fejlődjenek, versenyezzenek, leküzdjék a nehézségeket, és ami a legfontosabb, higgyenek önmagukban

 - kezdték közleményükben, majd így folytatták:

A hatása messze túlmutatott a győzelmeken és vereségeken, illetve az osztályteremben átadott tananyagokon. Látható volt azoknak a diákoknak az életében, akiket bátorított, a sportolókban, akiket edzett, a kollégákban, akiket támogatott, és a barátságokban, amelyeket kialakított. Azok a tanítások, amelyeket Joe átadott, valamint az a példa, amelyet mutatott, örökre megmaradnak azokban, akiknek szerencséjük volt megismerni őt.

Az iskola hozzátette, hogy öröksége tovább él majd azokban, akiknek az életére hatással volt. Pályafutása során segédedzőként is tevékenykedett, írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!