Villám csapott a nyugdíjasba, másodperceken belül bekövetkezett a tragédia

Mindössze néhány héttel nyugdíjbavonulását követően villámcsapás következtében életét vesztette egy közkedvelt ohiói középiskolai edző. A 60 éves Joe Pierro szeptember 4-én, pénteken délelőtt hunyt el, miután fűnyírás közben villám csapott belé. Munkahelyéről, a Staubenville Gimnáziumból csupán a tragédia előtt három héttel vonult nyugdíjba. Halálával a hírek szerint a 14. ember lett az Egyesült Államokban, aki ily módon vesztette életét.

Fűnyírás közben csapott villám a nyugdíjasba Fotó: pexels

Hirtelen jött a tragédia: villám csapott a nyugdíjasba

Egykori munkahelye megrendülten búcsúzott Pierrótól, akit régi tanárként, edzőként, kollégaként és barátként méltattak:

A Big Red család hatalmas veszteséget szenvedett egy olyan férfi hirtelen halálával, aki élete jelentős részét a fiatalok szolgálatának és inspirálásának szentelte. Joe Pierro több volt, mint tanár és edző. Mentor, példakép, motivátor és barát volt. Az osztályteremben és a pályán töltött évei alatt Joe számtalan fiatalnak segített abban, hogy tanuljanak, fejlődjenek, versenyezzenek, leküzdjék a nehézségeket, és ami a legfontosabb, higgyenek önmagukban

- kezdték közleményükben, majd így folytatták:

A hatása messze túlmutatott a győzelmeken és vereségeken, illetve az osztályteremben átadott tananyagokon. Látható volt azoknak a diákoknak az életében, akiket bátorított, a sportolókban, akiket edzett, a kollégákban, akiket támogatott, és a barátságokban, amelyeket kialakított. Azok a tanítások, amelyeket Joe átadott, valamint az a példa, amelyet mutatott, örökre megmaradnak azokban, akiknek szerencséjük volt megismerni őt.

Az iskola hozzátette, hogy öröksége tovább él majd azokban, akiknek az életére hatással volt. Pályafutása során segédedzőként is tevékenykedett, írja a People.