Valódi csoda: karcolás nélkül megúszta a villámcsapást egy férfi - videó

Nem éppen mindennapi esetről érkezett hír Staten Islandről: egy férfinek villám csapott a lábába, mialatt kilépett a háza ajtaján. A történteket ráadásul a kaputelefon kamerája is megörökítette.
Sértetlenül megúszta a villámcsapást a férfi
A férfi, Thomas Fahmy épp a fogorvoshoz indult, amikor a villám eltalálta őt.
Amint a villám belém csapott, az egész testemben olyan érzés fogott el, amilyet addig soha nem tapasztaltam: bizsergés, zsibbadás, fájdalom, és egy égő érzést is tapasztaltam
- emlékezett vissza Fahmy, aki ezt követően az éjszakát a kórházban töltötte, csodával határos módon azonban nem szenvedett el égési sérülést.
Nem voltak égési sérüléseim. Több vizsgálaton is átestem, de egyáltalán nem találtak rajtam égési nyomokat. Vasárnap el is mentem a templomba, hogy hálát adjak Istennek
- mondta el a férfi, aki ezután vásárolt egy Mega Millions lottószelvényt, hátha a szerencse ezúttal is rámosolyog - számolt be róla az ABC7.
Nem volt ilyen szerencsés az a 39 éves nő, aki életét vesztette, miután villám csapott belé egy brazil tengerparton. A megrázó pillanatokat egy kamera is rögzítette: ezen az látható, ahogy a nő a villámcsapás után a földre zuhan. A Santa Catarina-i tűzoltók körülbelül 15 perccel később érkeztek a helyszínre. A nőt eszméletlenül találták, testén égési sérülések voltak, társa pedig addig is megpróbálta újraéleszteni. A mentők defibrillátorral próbálták újraéleszteni, majd egy São José-i kórházba vitték, ahol lélegeztetőgépre került. Állapota azonban olyan súlyos volt, hogy végül elhunyt.