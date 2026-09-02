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égési sérülés

Valódi csoda: karcolás nélkül megúszta a villámcsapást egy férfi - videó

37 perce
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Elképesztő jelenetet rögzített egy kaputelefon kamerája Staten Islanden. Egy férfi épp kilépett a háza ajtaján, amikor a villám egyenesen a lábába csapott. Döbbenetes módon azonban sértetlenül megúszta az incidenst, és bár kórházba került, a vizsgálatok során semmilyen égési sérülést nem találtak rajta.
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égési sérülésvillámcsapáscsodavillámsérülés

Nem éppen mindennapi esetről érkezett hír Staten Islandről: egy férfinek villám csapott a lábába, mialatt kilépett a háza ajtaján. A történteket ráadásul a kaputelefon kamerája is megörökítette.

Időjárás-előrejelzés és légköri folyamatok – villám csap le egy város felett éjszakai zivatarban
Sértetlenül megúszta a villámcsapást a férfi /  Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Sértetlenül megúszta a villámcsapást a férfi

A férfi, Thomas Fahmy épp a fogorvoshoz indult, amikor a villám eltalálta őt.

Amint a villám belém csapott, az egész testemben olyan érzés fogott el, amilyet addig soha nem tapasztaltam: bizsergés, zsibbadás, fájdalom, és egy égő érzést is tapasztaltam

- emlékezett vissza Fahmy, aki ezt követően az éjszakát a kórházban töltötte, csodával határos módon azonban nem szenvedett el égési sérülést.

Nem voltak égési sérüléseim. Több vizsgálaton is átestem, de egyáltalán nem találtak rajtam égési nyomokat. Vasárnap el is mentem a templomba, hogy hálát adjak Istennek

- mondta el a férfi, aki ezután vásárolt egy Mega Millions lottószelvényt, hátha a szerencse ezúttal is rámosolyog - számolt be róla az ABC7.

Nem volt ilyen szerencsés az a 39 éves nő, aki életét vesztette, miután villám csapott belé egy brazil tengerparton. A megrázó pillanatokat egy kamera is rögzítette: ezen az látható, ahogy a nő a villámcsapás után a földre zuhan. A Santa Catarina-i tűzoltók körülbelül 15 perccel később érkeztek a helyszínre. A nőt eszméletlenül találták, testén égési sérülések voltak, társa pedig addig is megpróbálta újraéleszteni. A mentők defibrillátorral próbálták újraéleszteni, majd egy São José-i kórházba vitték, ahol lélegeztetőgépre került. Állapota azonban olyan súlyos volt, hogy végül elhunyt.

 

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