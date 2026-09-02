Valódi csoda: karcolás nélkül megúszta a villámcsapást egy férfi - videó

Nem éppen mindennapi esetről érkezett hír Staten Islandről: egy férfinek villám csapott a lábába, mialatt kilépett a háza ajtaján. A történteket ráadásul a kaputelefon kamerája is megörökítette.

Sértetlenül megúszta a villámcsapást a férfi / Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Sértetlenül megúszta a villámcsapást a férfi

A férfi, Thomas Fahmy épp a fogorvoshoz indult, amikor a villám eltalálta őt.

Amint a villám belém csapott, az egész testemben olyan érzés fogott el, amilyet addig soha nem tapasztaltam: bizsergés, zsibbadás, fájdalom, és egy égő érzést is tapasztaltam

- emlékezett vissza Fahmy, aki ezt követően az éjszakát a kórházban töltötte, csodával határos módon azonban nem szenvedett el égési sérülést.

Nem voltak égési sérüléseim. Több vizsgálaton is átestem, de egyáltalán nem találtak rajtam égési nyomokat. Vasárnap el is mentem a templomba, hogy hálát adjak Istennek

- mondta el a férfi, aki ezután vásárolt egy Mega Millions lottószelvényt, hátha a szerencse ezúttal is rámosolyog - számolt be róla az ABC7.