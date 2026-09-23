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villámárvíz

Sárlavina temette maga alá az utakat: egy ember meghalt, többen megsérültek - képek

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Legalább egy ember meghalt, négyen pedig megsérültek, amikor villámárvíz sújtott le az indonéziai Nyugat-Szumátra tartományban. Az áradás sarat, homokot és sziklákat sodort az utakra.
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villámárvíznyugat - szumátrasárlavina

A villámárvíz hétfő este nyolc óra körül érte el Solok körzetét. A hatóságok szerint az áradást a térségben lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta.

villámárvíz
Több száz rendőrt vezényeltek a villámárvíz sújtotta térségbe. Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU

Pusztító villámárvíz sodorta el a járműveket Indonéziában

A lezúduló víz hordaléka eltorlaszolta a Padang és Solok közötti főutat, ezért jelentős fennakadások alakultak ki a közlekedésben. A helyszínen készült felvételeken vastag sárral borított utak és megrongálódott járművek láthatók.

A katasztrófában 11 kormányzati épület, 21 autó és hét motorkerékpár is megrongálódott. A károk teljes mértékét továbbra is vizsgálják.

A mentési, kutatási és takarítási munkálatok segítésére mintegy 300 további rendőrt vezényeltek a térségbe. 

A műveletekben a hadsereg, a kutató-mentő szolgálat és a helyi katasztrófavédelem munkatársai is részt vesznek.

A hatóságok folytatják az utak megtisztítását és a hordalék eltávolítását.

Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Nyugat Szumátra, villámárvíz
Galéria: Száz épületet öntött el a szumátrai brutális villámárvíz
Fotó: AFP
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Mentők és helyiek vizsgálják az ár által kimosott, súlyosan megrongálódott területet Nyugat-Szumátrán.

 

 

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