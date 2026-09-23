Sárlavina temette maga alá az utakat: egy ember meghalt, többen megsérültek - képek

A villámárvíz hétfő este nyolc óra körül érte el Solok körzetét. A hatóságok szerint az áradást a térségben lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta.

Több száz rendőrt vezényeltek a villámárvíz sújtotta térségbe. Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU

Pusztító villámárvíz sodorta el a járműveket Indonéziában

A lezúduló víz hordaléka eltorlaszolta a Padang és Solok közötti főutat, ezért jelentős fennakadások alakultak ki a közlekedésben. A helyszínen készült felvételeken vastag sárral borított utak és megrongálódott járművek láthatók.

A katasztrófában 11 kormányzati épület, 21 autó és hét motorkerékpár is megrongálódott. A károk teljes mértékét továbbra is vizsgálják.

A mentési, kutatási és takarítási munkálatok segítésére mintegy 300 további rendőrt vezényeltek a térségbe.

A műveletekben a hadsereg, a kutató-mentő szolgálat és a helyi katasztrófavédelem munkatársai is részt vesznek.

A hatóságok folytatják az utak megtisztítását és a hordalék eltávolítását.