Villám csapott egy motorosba: videón a döbbenetes pillanat

A villámcsapásról készült felvételen látható, hogy a motoros esős időben haladt a forgalomban Vietnám Vinh városában, a Nghe An tartományban található település egyik kereszteződésénél.
A nő éppen balra kanyarodott, amikor hirtelen hatalmas villanás látszott.
A villám közvetlenül a motoros nőt találta el.
A csapás után még néhány méteren keresztül továbbhaladt, majd elvesztette az uralmát a jármű felett és az aszfaltra zuhant – írja a Gazeta.ru.
Az esetről készült videót a Ru_CHP Telegram-csatorna tette közzé.
A sérültet kritikus állapotban szállították kórházba.
További információt nem közöltek a nő állapotáról.
Valódi csoda: karcolás nélkül megúszta a villámcsapást egy férfi
Elképesztő jelenetet rögzített egy kaputelefon kamerája Staten Islanden. Egy férfi épp kilépett a háza ajtaján, amikor a villám egyenesen a lábába csapott. Döbbenetes módon azonban sértetlenül megúszta az incidenst, és bár kórházba került, a vizsgálatok során semmilyen égési sérülést nem találtak rajta.